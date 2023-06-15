Biaya Kuliah Universitas Negeri Malang Jalur Mandiri 2023

JAKARTA - Universitas Negeri Malang (UM) membuka seleksi mandiri untuk para calon mahasiswa yang ingin mendaftar. Apabila berhasil masuk, tentunya ada biaya yang harus dibayarkan.

Biaya yang harus dibayar mahasiswa disebut sebagai Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT harus dibayar setiap semester. Besaran UKT mahasiswa yang masuk lewat jalur mandiri berbeda-beda tiap jurusannya.

Selain UKT, mahasiswa jalur mandiri perlu membayar Sumbangan Pengembangan Sarana Akademik (SPSA). SPSA hanya perlu dibayar sekali selama masa perkuliahan.

Melansir dari laman resmi UM, berikut ini adalah biaya kuliah tiap jurusan melalui jalur mandiri:

Bimbingan Konseling

UKT A: 5.750.000

UKT B: 5.250.000

SPSA: 20.000.000