Ini Pendidikan Atta Halilintar yang Beri Bonus Timnas Futsal Indonesia Rp111 Juta

Ini Pendidikan Atta Halilintar yang Beri Bonus Timnas Futsal Indonesia Rp111 Juta (Foto: Instagram)

JAKARTA - Ini pendidikan Atta Halilintar yang beri bonus Timnas Futsal Indonesia Rp111 juta. Wakil Ketua Umum (Waketum) Federasi Futsal Indonesia (FFI), Atta Halilintar, secara resmi mengucurkan bonus pribadi sebesar Rp111 juta sebagai bentuk penghargaan atas prestasi membanggakan Timnas Futsal Indonesia. Langkah nyata ini diambil Atta untuk mengapresiasi daya juang luar biasa Skuad Garuda yang berhasil mencatatkan tinta emas di ajang Piala Asia Futsal 2026.

Atta Halilintar mengatakan penampilan Timnas Futsal Indonesia sangat luar biasa dalam pesta futsal Asia tersebut. Jadi, tim asuhan Hector Souto tersebut sangat layak mendapatkan apresiasi berupa bonus. Di tenga sorotan masyarakat terhadap Atta, menarik untuk mengulik pendidikannya.

Riwayat Pendidikan Atta Halilintar

Diketahui, suami dari Aurel Hermansyah hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Bahkan pada tahun 2023, Atta baru menebus ijazah SMP miliknya.

Pada September 2024 Atta Halilintar mengunggah mendapatkan ijazah SMA di usia 29 tahun. Ia begitu senang saat mendapatkan ijazah itu.



"Alhamdulillah Punya ijazah SMA di umur 29 setelah kemarin lulus Lanjut magang apa Lanjut kuliah dulu ni...," tulis Atta Halilintar dalam Instagram miliknya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)