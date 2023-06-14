Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kemenag Buka Pendaftaran Beasiswa ke Luar Negeri, Simak Syarat-syaratnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |07:01 WIB
Kemenag Buka Pendaftaran Beasiswa ke Luar Negeri, Simak Syarat-syaratnya
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
JAKARTA – Kementerian Agama RI (Kemenag) membuka pendaftaran beasiswa kuliah di luar negeri bagi para mahasiswa perguruan tinggi keagamaan (PTK). Pendaftaran beasiswa ini akan dibuka pada pertengahan Juni 2023.

“Pendaftaran seleksi program ini dibuka pada 15 sampai 26 Juni 2023. Peserta yang memenuhi syarat dan berminat bisa mendaftar melalui laman beasiswa.kemenag.go.id,” kata Dirjen Pendidikan Islam Kemenag M Ali Ramdhani sebagaimana dilansir dari NU Online.

Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap 2 Telah Dibuka, Berikut Pilihan Program-programnya 

Beasiswa MORA Overseas Student Mobility Awards (MOSMA) 2023 ini, adalah perkuliahan maksimal satu semester (durasi maksimal enam bulan) di kampus luar negeri yang dapat dikonversi ke dalam SKS (Satuan Kredit Semester) di kampus asal.

Simak Nih Syaratnya! Kemenag Buka Beasiswa Satu Semester di Luar Negeri 

Program yang dibuka bagi mahasiswa sarjana (S1), magister (S2), dan doktoral (S3) ini menawarkan dua skema penempatan perguruan tinggi. Skema pertama adalah mahasiswa akan memilih perguruan tinggi tujuan sesuai pilihan mereka sendiri, sementara dalam skema kedua mahasiswa akan difasilitasi penugasannya pada universitas yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Terdapat 42 perguruan tinggi yang bisa menjadi pilihan, baik di ASEAN, Asia, Australia, Amerika, dan Eropa.

