HOME EDUKASI KAMPUS

Tim Bengawan UNS Luncurkan 2 Mobil Formula Karya Mahasiswa

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |22:43 WIB
Tim Bengawan UNS Luncurkan 2 Mobil Formula Karya Mahasiswa
Tim Bengawan UNS pamerkan 2 mobil formula karya mahasiswa (Foto: Dok UNS)
JAKARTA - Official Launch Bengawan Team Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta tahun 2023 pamerkan dua kendaraan karya mahasiswa. Dua kendaraan tersebut yakni mobil formula bernama Pancawala II dan sebuah prototipe bernama Nirangkara.

Pengenalan kendaraan karya mahasiswa UNS berlangsung di Halaman Gedung dr. Prakosa UNS, Jumat (9/6/2023).

Acara ini sekaligus menandai terbentuknya kepengurusan baru Bengawan Team UNS 2023. Kegiatan ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surakarta, Tamso; Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Ahmad Yunus.

Kemudian, Wakil Rektor Riset dan Inovasi UNS, Kuncoro Diharjo, Wakil Rektor Perencanaan, Kerja sama, Bisnis, dan Informasi UNS, Irwan Trinugroho.

Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS Yunus mengaku bangga dengan tiap pencapaian Bengawan Team UNS. Pihak universitas, kata dia, akan selalu mendukung kegiatan demi mencapai prestasi bagi kampus dan mahasiswa.

Yunus mengingatkan, setiap kegiatan yang dilakukan dapat menjadi bahan riset dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkini.

“Sejarah perkembangan Bengawan Team sangat menggembirakan. Beberapa kali mengikuti kejuaraan internasional di luar negeri. Terakhir di Florida, Amerika Serikat memboyong beberapa medali emas. Ini sangat membanggakan kita,” ujar Yunus dalam siaran pers yang diterima redaksi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita edukasi lainnya
