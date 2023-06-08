Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Terapkan Kampus Tanpa Rokok, UNS Sabet Penghargaan Pastika Upakara Winarya Prasiddha

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |21:34 WIB
Terapkan Kampus Tanpa Rokok, UNS Sabet Penghargaan Pastika Upakara Winarya Prasiddha
UNS raih penghargaan dari Kemenkes RI (Foto: Dok UNS)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menyabet Penghargaan Pastika Upakara Winarya Prasiddha. Penghargaan diberikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) Kamis (8/6/2023).

UNS meraih penghargaan sebagai perguruan tinggi yang menerapkan kebijakan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus. Penghargaan tersebut diberikan Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwoni.

Rektor UNS Jamal Wiwoho yang menerima langsung penghargaan yang diberikan dalam rangka peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia.  Jamal Wiwoho menyampaikan atas nama UNS berterima kasih atas penghargaan ini.

"Kampus sehat itu memiliki ciri-ciri adanya kawasan zero tolerance area, di mana ada kawasan tanpa rokok, alkohol, NAPZA, perjudian di area UNS," kata Jamal melalui keterangan tertulis.

Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun ini mengusung tema "Kita Butuh Makanan Bukan Rokok". Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan yang bergizi jika dibandingkan dengan rokok.

Puncak acara peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia kali ini turut dihadiri banyak pihak, yakni Wakil Menteri Kesehatan RI, UNICEF, WHO, Bupati, Wali Kota, Rektor, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia.

(Arief Setyadi )

