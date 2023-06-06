JAKARTA - Biaya kuliah Unair jalur mandiri 2023 menarik untuk dibahas dalam artikel kali ini. Seleksi Mandiri Universitas Airlangga (SMUA) merupakan jalur seleksi mandiri yang diperuntukkan bagi lulusan SMA/MA/SMK yang berminat pada program sarjana Universitas Airlangga.
Terdapat 3 jalur SMUA yang bisa ditempuh oleh calon pendaftar, yakni menggunakan nilai UTBK-SNBT, nilai Ujian Tulis Mandiri, dan SMUA Kemtitraan Ujian Tulis.
Adapun biaya yang dibebankan dibagi menjadi dua, yaitu jalur mandiri reguler dan jalur mandiri kemitraan. Biaya yang wajib dibayar untuk jalur mandiri reguler adalah UKS, yaitu Uang Kuliah Semester yang dibayarkan setiap semester, sedangakan UKA atau Uang Kuliah Awal adalah tarif minimal yang dibayarkan sekali saat registrasi awal sebagai mahasiswa baru.
Berikut ini adalah biaya SMUA 2023 dilansir dari situs resmi Unair, Selasa (6/6/2023).
1. Kedokteran
UKS: Rp 15.000.000 UKA: Rp 99.000.000
2. Kebidanan
UKS: Rp 8.000.000 UKA: Rp 45.000.000
3. Kedokteran Gigi
UKS: Rp 12.500.000 UKA: Rp 95.000.000
4. Farmasi
UKS: Rp 8.000.000 UKA: Rp 60.000.000
5. Kedokteran Hewan
UKS: Rp 8.000.000 UKA: Rp 50.000.000