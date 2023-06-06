Biaya Kuliah Unair Jalur Mandiri 2023

JAKARTA - Biaya kuliah Unair jalur mandiri 2023 menarik untuk dibahas dalam artikel kali ini. Seleksi Mandiri Universitas Airlangga (SMUA) merupakan jalur seleksi mandiri yang diperuntukkan bagi lulusan SMA/MA/SMK yang berminat pada program sarjana Universitas Airlangga.

BACA JUGA: Biaya Kuliah ITS Jalur Mandiri 2023

Terdapat 3 jalur SMUA yang bisa ditempuh oleh calon pendaftar, yakni menggunakan nilai UTBK-SNBT, nilai Ujian Tulis Mandiri, dan SMUA Kemtitraan Ujian Tulis.

Adapun biaya yang dibebankan dibagi menjadi dua, yaitu jalur mandiri reguler dan jalur mandiri kemitraan. Biaya yang wajib dibayar untuk jalur mandiri reguler adalah UKS, yaitu Uang Kuliah Semester yang dibayarkan setiap semester, sedangakan UKA atau Uang Kuliah Awal adalah tarif minimal yang dibayarkan sekali saat registrasi awal sebagai mahasiswa baru.

BACA JUGA: Biaya Kuliah IPB Jalur Mandiri 2023

Berikut ini adalah biaya SMUA 2023 dilansir dari situs resmi Unair, Selasa (6/6/2023).

1. Kedokteran

UKS: Rp 15.000.000 UKA: Rp 99.000.000

2. Kebidanan

UKS: Rp 8.000.000 UKA: Rp 45.000.000

3. Kedokteran Gigi

UKS: Rp 12.500.000 UKA: Rp 95.000.000

4. Farmasi

UKS: Rp 8.000.000 UKA: Rp 60.000.000

5. Kedokteran Hewan

UKS: Rp 8.000.000 UKA: Rp 50.000.000