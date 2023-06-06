Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Biaya Kuliah Unair Jalur Mandiri 2023

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |18:52 WIB
Biaya Kuliah Unair Jalur Mandiri 2023
Biaya Kuliah Unair Jalur Mandiri 2023/dok Unair
A
A
A

JAKARTA - Biaya kuliah Unair jalur mandiri 2023 menarik untuk dibahas dalam artikel kali ini. Seleksi Mandiri Universitas Airlangga (SMUA) merupakan jalur seleksi mandiri yang diperuntukkan bagi lulusan SMA/MA/SMK yang berminat pada program sarjana Universitas Airlangga.

Terdapat 3 jalur SMUA yang bisa ditempuh oleh calon pendaftar, yakni menggunakan nilai UTBK-SNBT, nilai Ujian Tulis Mandiri, dan SMUA Kemtitraan Ujian Tulis.

Adapun biaya yang dibebankan dibagi menjadi dua, yaitu jalur mandiri reguler dan jalur mandiri kemitraan. Biaya yang wajib dibayar untuk jalur mandiri reguler adalah UKS, yaitu Uang Kuliah Semester yang dibayarkan setiap semester, sedangakan UKA atau Uang Kuliah Awal adalah tarif minimal yang dibayarkan sekali saat registrasi awal sebagai mahasiswa baru.

Berikut ini adalah biaya SMUA 2023 dilansir dari situs resmi Unair, Selasa (6/6/2023).

1. Kedokteran

UKS: Rp 15.000.000 UKA: Rp 99.000.000

2. Kebidanan

UKS: Rp 8.000.000 UKA: Rp 45.000.000

3. Kedokteran Gigi

UKS: Rp 12.500.000 UKA: Rp 95.000.000

4. Farmasi

UKS: Rp 8.000.000 UKA: Rp 60.000.000

5. Kedokteran Hewan

UKS: Rp 8.000.000 UKA: Rp 50.000.000

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/65/3176997/doktor-PW5U_large.jpg
Tom Liwafa Raih Gelar Doktor dari Universitas Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/65/3097604/ahy-PZor_large.jpg
Raih Penghargaan Lulusan Terbaik di Unair, AHY Lulus Bareng Bendum dan Jubir Demokrat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/65/3097600/ahy-jTdQ_large.jpg
Jadi Doktor Lulusan Terbaik Unair, Ini Pesan AHY untuk Teman-temannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/65/3057229/artis-hingga-pejabat-dikukuhkan-jadi-maba-pascasarjana-unair-ZAV74uU7UZ.jpg
Artis hingga Pejabat Dikukuhkan Jadi Maba Pascasarjana Unair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/65/3032039/rektor-unair-batalkan-pemberhentian-budi-santoso-sebagai-dekan-fakultas-kedokteran-UOkpXqCOf2.jpg
Rektor Unair Batalkan Pemberhentian Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/65/3031289/polemik-dekan-fk-unair-dipecat-seberapa-mendesak-indonesia-membutuhkan-dokter-asing-lUcKEZAYaK.png
Polemik Dekan FK Unair Dipecat, Seberapa Mendesak Indonesia Membutuhkan Dokter Asing?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement