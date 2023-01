JAKARTA - Baru-baru ini tengah viral tentang aksi dansa yang dilakukan dua siswa SMP di media sosial.

Aksi dansanya yang tak biasa tersebut kemudian menjadi perbincangan publik. Ada yang berkomentar positif, bahkan ada juga yang menanggapinya dengan negatif.

Simak fakta-fakta tentang siswa SMP yang jago dance sport tersebut selengkapnya di sini!

1. Viral di media sosial

Hal ini bermula dari akun Twitter @Paramecwara yang mengunggah video kedua siswa tersebut sedang berdansa di lapangan sekolah.

Kedua siswa tersebut diketahui adalah murid SMPN 1 Ciawi Bogor. Di dalam video yang menjadi viral itu, keduanya terlihat sangat lihai dan lincah menari.

Video tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan publik dan menuai pro serta kontra. Banyak yang menganggap gerak dansanya tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama.

Terlebih sang siswi yang tengah berdansa tersebut juga menggunakan hijab.

2. Dua siswa tersebut adalah atlet Dance Sport

Menuai pro dan kontra, bahkan ada yang menyebut aksi dansa kedua siswa itu adalah upaya merusak bangsa.

Generasi Muda muslim sudah mulai dipengaruhi dgn budaya asing, SMP N 1 Ciawi memasukan Kurikulum Dansa dlm pelajaran Exstrakulikuler dlm materi pembelajarannya..kenapa Rakyat masih terlena..melihat generasi penerus Bangsa di Rusak seperti ini.." begitu bunyi WhatsApp dari yang tidak berkenan dengan video dansa tersebut.

Melihat opini semakin melebar dan tidak sesuai konteks, pihak SMPN 1 Ciawi Bogor pun memberikan klarifikasinya melalui akun Instagram mereka.

SMPN 1 Ciawi Bogor mengakui kedua siswa yang ada di dalam video tersebut adalah anak didiknya. Mereka juga memberikan keterangan bahwa kedua siswanya itu adalah atlet Dance Sport.

3. Keduanya sabet medali emas

Kedua siswa yang diketahui bernama Keysha Aditia Putra Winardi dan Devina Anindita ini adalah peraih Medali Emas PORPROV Jabar 2022 di cabang Olahraga Dance Sport.

Prestasi keduanya pun mendapatkan dukungan dari Mendikbudristek RI Nadiem Makarim yang ia ungkapkan melalui akun Instagram pribadinya.

"Bangga sekali dengan Keysha Aditia Putra Winardi dan Devina Anindita dari SMP 1 Ciawi yang bisa menari sekeren ini," tulis Nadiem dalam keterangan video dan fotonya.

"Terus semangat untuk berkarya, berprestasi dan mengejar mimpi," tambahnya.

4. Sempat sedih dinarasikan negatif

Keysha dan Devina mengaku sedih karena aksi dansanya sempat dinarasikan negatif oleh publik.

Pasalnya, gerakan dansa tersebut merupakan jerih payah berlatih Dance Sport sejak tahun 2019.

"Sebenernya sempet sedih juga karena bener-bener mereka belum tahu perjuangan kita. Tapi mereka malah ngejelekin, apalagi sampe bilang generasi muda dirusak. Awalnya sempet kaget juga," katanya.

Akan tetapi, kembali bersemangat setelah banyak yang mendukung. Terlebih, masih terdapat beberapa event atau perlombaan yang akan diikutinya.

"Inget lagi karena kita ke depannya bakal ikut Pornas, Kejurnas. Harapannya sih emas," ungkapnya.

5. Mendapat dukungan dan bertemu dengan Agnez Mo

Agnez Mo memenuhi janjinya untuk bertemu dengan dua siswa dari SMPN 1 Ciawi, Bogor.

Pertemuan itu ia bagikan melalui Instagram Stories-nya, pada Rabu (18/1/2023).

Agnez mengunggah fotonya bersama dua siswa berprestasi tersebut dengan keterangan dalam bahasa Inggris yang artinya 'Tebak Siapa'.

Keysha dan Devina, bahkan berkesempatan menunjukkan kebolehannya dalam menari, secara langsung di depan hadapan Diva muda ini. Keduanya tampak lincah melakukan ‘Jive Dance’ yang sebelumnya viral di media sosial.

Sebelumnya, Agnez sempat menghubungi pihak sekolah SMPN 1 Ciawi untuk membantunya agar dapat terhubung dengan kedua siswa.

Agnez bahkan menyebutkan, meminta nomor telepon atau instagram dari Devina dan Keysia.

“Kalo boleh, please let me know their contacts or Instagram. I want to congratulate them” ujar Agnez sehari yang lalu.