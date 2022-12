JAKARTA - Pesan khusus disampaikan Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Prof. Dr. Jamal Wiwoho saat menjadi pembicara dalam acara menjadi pembicara pada Okezone Goes to School, Rabu (14/12/2022).

Pesan itu disampaikan Jamal Wiwoho bagi kelas 12 yang akan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi.

Jamal menjelaskan, untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, perlu adanya niat yang tulus. Jika itu sudah dimiliki para calon mahasiswa maka apa yang dilakukannya dalam menempuh tahapan masuk kampus, bisa menjadi ibadah. “Niat yang benar. Tentu ini bahwa melanjutkan studi itu ibadah,” kata dia.

Sebagai manusia sosial, berakhlak baik memang perlu. Namun, ada hal lain yang juga perlu menjadi perhatian selain akhlak baik tersebut.

“Berakhlak baik tidak cukup untuk menjadi manusia yang berguna. Karena itu (perlu) berakhlak baik dan mempunya ilmu,” jelas dia.

“Tujuan kuliah tidak hanya untuk mencari kepentingan-kepentingan pribadi, misalnya karir, meningkatkatkan status. Tetapi kontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara,” ungkap dia.

Selain niat, Jamal Wiwoho juga mengingatkan pentingnya fokus dalam menentukan jurusan yang akan diambil.

Dia menjelaskan, ketika seseorang fokus maka peluang untuk sukses lebih lebar.

“Hanya dengan fokus dan perhatian dapat mendekatkan diri untuk sukses. Sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik. Karena man jadda wajada. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Always do your best what you plant now, you will harvest later,” jelas dia.