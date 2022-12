JAKARTA - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) memberikan penghargaan bagi dosen dan para alumni yang memiliki dampak luas bagi masyarakat.

Dekan FEB UI Teguh Dartanto mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk kolaborasi bersama Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI).

"Hari ini tuh kolaborasi dengan Iluni FEB UI kita juga memberikan penghargaan kepada para alumni yang memberikan dampak luas bagi masyarakat," kata Teguh dalam Acara Puncak Dies Natalis ke-72 FEB UI di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2022).

Dalam acara puncak tersebut, kata Teguh, ada beberapa kategori seperti Publikasi Terbaik, Pengabdian Masyarakat terbaik, Dosen Terbaik jenjang Sarjana dan Pascasarjana, lalu Publikasi Mahasiswa Terbaik, Tendik Terbaik, dan penghargaan Beyond Academic.

"Dalam acara ini, FEB UI mengumumkan penghargaan bagi talenta-talenta terbaik di bidangnya," kata Teguh.

Untuk Publikasi Terbaik diraih oleh Arnold Japutra, Ph.D dari Departemen Manajemen, Desi Adhariani, Ph.D dari Departemen Akuntansi, dan Khoirunurrofik, Ph.D dari Departemen Ilmu Ekonomi.

Lalu Kategori Pengabdian Masyarakat terbaik diraih Desi Adharian, Ph.D dari Departemen Akuntansi, Dr. Dwini Handayani dari Departemen Ilmu Ekonomi, dan Dr. Rambat Lupiyoadi dari Departemen Manajemen.

Kemudian untuk penghargaan Dosen Terbaik jenjang Sarjana dan Pascasarjana diraih Luluk Widyawati, S.E., M.Bus., Ph.D Unit Kerja Jenjang 51 Department Akuntansi; Rus'an Nasrudin, S.E., M.IDEC., Ph.D. Unit Kerja Jenjang S1 Departemen Ilmu Ekonomi; Rahmat Aryo Baskoro, S.E., M.M. Unit Kerja Jenjang S1 Departemen Manajemen; Elvia Rosantina, S.E., M.B.A., Ph.D. Unit Kerja Pascasarjana Departemen Akuntansi; Thia Jasmina, S.E., M.Sc., Ph.D. Unit Kerja Pascasarjana Departemen Ilmu Ekonomi, dan Prof. Dr. Adi Zakaria Afiff, S.E., M.B.A. Unit Kerja Pascasarjana Departemen Manajemen.

Kemudian untuk Publikasi Mahasiswa Terbaik diraih oleh Maya H. Montolalu dari Program Studi Ilmu Ekonomi. Sementara Tendik Terbaik diraih Devi Sefutri Widy dari Unit Kerja Biro Pendidikan; Sintani Sari Aristi Unit Kerja Departemen Manajemen; dan Juli Prasetyo Utomo dari Unit Kerja Sumber Daya Manusia.

Terakhir, ialah penghargaan Beyond Academic yang diperoleh M. Alfatih Timur Alumni Departemen Manajemen dengan pencapaian Social Acts Movements "Kitabisa.com". Serta Candra Darusman Alumni Studi Pembangunan (Ilmu Ekonomi) dengan pencapaian sebagai Penggagas festival music jazz "Jazz Goes to Campus".