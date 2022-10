SURABAYA - The Surabaya Pavement Project adalah proyek kerja sama internasional berdasarkan pada program University Social Responsibility (USR) untuk menyediakan air bersih bagi penduduk yang tinggal di daerah vulkanik.

Konsepnya dengan memasang prototipe filtrasi air bersih yang berkelanjutan.

Kegiatan ini dilaksanakan bersama antara Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) dengan 13 mahasiswa teknik dari Universiti Teknologi Petronas (UTP).

Kegiatan diselenggarakan di Desa Pandansari Lor, Kecamatan Jabung, Kelurahan Pakis, Kabupaten Malang.

Dikutip dari laman resmi UB, acara pembukaan dari The Surabaya Pavement Project dilaksanakan pada 22 September 2022 yang lalu di Gedung Widyaloka UB.

Acara tersebut dihadiri oleh Rektor UB Profesor Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc. Dan pada rangkaian acara dilaksanakan International Conference on Education Science and Agriculture dengan keynote speaker Profesor Eko Ganis Sukoharsono, SE, M.Com (Accy), MCom-Hons, CSP, CA, PH.D (UB).

Profesor Ekon mengusung tema 'The Concept of Village Autonomy Development Based on Agriculture and SDGs'

Dr. Muhammad Ridhuan Tony Lim Abdullah (UTP) mengusung tema “Futures Literacy in Higher Education: Game Changer for Future-Proof Society”. Konferensi internasionan ini dibuka untuk umum.

Pemasangan prototipe dilakukan pada Sabtu, (24/9)d engan pusat acara dilaksanakan di Balai Desa Pandansari Lor dihadiri oleh Dodik Mulyo Santoso selaku Kepala Desa, perangkat desa, dan tamu undangan lainnya.

Selain pemasangan prototipe, terdapat penyuluhan air bersih yang ditujukan untuk warga Pandasari Lor.

Terdapat dua macam prototipe dengan output dan fungsi yang berbeda yang dikembangkan oleh KKR UTP, yaitu prototipe POE (Point-of-Entry) dan prototipe POU (Point-of-Use).

Sistem pemurnian air pada POE terdiri dari 3 langkah yaitu Filter Sedimen untuk menghilangkan materi tersuspensi seperti pasir, lumpur, tanah liat, atau bahan organik dari air, Filter Water Resin Softener Filter untuk menghilangkan mineral hard water dari air, dan filter ketiga yaitu Filter Karbon Aktif untuk menghilangkan partikel organik, bahan kimia organik yang diproduksi dan senyawa rasa dan bau dari air.

Pemurnian air pada protipe POU terdapat 3 langkah yaitu, Filter Sedimen untuk menghilangkan materi tersuspensi seperti pasir, lumpur, tanah liat, atau bahan organik dari air, Filter Membran Reverse Osmosis (RO) untuk menghilangkan polutan seperti logam berat, mikroorganisme, bahan organik dan ion mineral.

Air yang terkondensasi dengan polutan akan dialirkan keluar dari selang pembuangan air, dan yang ketiga Filter Karbon Aktif untuk menghilangkan partikel organik, bahan kimia organik yang diproduksi dan senyawa rasa dan bau dari air.

Pelaksanaan The Surabaya Pavement Project ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Pandansari Lor secara berkelanjutan dengan menerapkan sistem penyaringan air untuk mendapatkan akses air bersih.

Selain itu terciptanya ikatan global antara Indonesia dan Malaysia dengan adanya promosi budaya dan tradisi.

Kerja sama antara UB dan UTP dapat terus berlanjut dan diharapkan dengan adanya projek ini dapat menjadi gerbang utama projek-projek lainnya yang bermanfaat bagi kepentingan Universitas Brawijaya.