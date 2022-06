DEPOK - Universitas Indonesia (UI) mencatat sebanyak 47.427 peserta akan mengikuti ujian seleksi masuk (SIMAK) program S1 Kelas Khusus Internasional (KKI), S1 Reguler, S1 Parlel, dan program pendidikan vokasi jenjang D3 dan D4 tahun 2022 secara daring.

"Tercatat sebanyak 47.427 peserta akan mengikuti ujian SIMAK UI, dengan rincian 1.243 peserta akan mengikuti ujian SIMAK UI S1 Kelas Internasional dan 46.184 peserta akan mengikuti ujian SIMAK UI S1 Reguler, S1 Paralel, dan Vokasi D3/D4," kata Kepala Biro Humas dan KIP UI Dra Amelita Lusia dikutip dari Antara pada Rabu (29/6/2022).

Menurutnya, sama seperti penyelenggaraan ujian di tahun-tahun sebelumnya, ujian SIMAK UI S1 Kelas Internasional dilaksanakan lebih cepat dari ujian S1 Reguler, S1 Paralel, dan Vokasi.

Ujian SIMAK UI S1 Kelas Internasional akan diadakan pada besok Kamis (30/6/2022) mulai pukul 08.00 hingga 10.00 WIB.

Sementara ujian SIMAK UI S1 Reguler, S1 Paralel, dan Vokasi akan dilaksanakan pada Sabtu 2 Juli 2022.

Ia menjelaskan peserta ujian SIMAK UI Kelas Internasional yang memilih program studi (Prodi) rumpun IPA, materi ujiannya terdiri atas Mathematics for Natural Sciences, Chemistry, Biology, dan Physics (120 menit). Untuk peserta yang memilih Prodi rumpun IPS mengikuti ujian Kemampuan IPS terdiri atas Basic Mathematics, Economy, Sociology, Geography, dan Indonesia and the World (120 menit).

Materi yang diujikan pada program pendidikan Vokasi D3, D4, S1 Reguler, dan S1 Paralel meliputi Kemampuan Dasar (60 menit), Kemampuan IPA (120 menit), dan Kemampuan IPS (60 menit). Untuk sistem penilaian SIMAK UI, jawaban yang benar mendapat 4 poin dan menerapkan pengurangan nilai jika ada jawaban yang salah, yakni 1 poin. Seluruh pelaksanaan ujian akan dilakukan secara daring, sehingga calon mahasiswa harus mempersiapkan perangkat ujian yang memungkinkan, seperti laptop dengan kamera, komputer desktop dengan webcam, tablet, atau HP (landscape/horizontal) dengan resolusi minimal 1280 x 720. Aplikasi yang dibutuhkan adalah Firefox atau Chrome versi stable terbaru. Browser, selain Firefox dan Chrome atau versi yang lebih rendah tidak didukung. Peserta wajib menonaktifkan aplikasi/add ons yang terpasang di browser. "Peserta diharapkan dapat mengatur tanggal dan jam perangkat agar sesuai dengan waktu yang sebenarnya," kata Amelita.