JAKARTA - Jurusan seni bisa dikatakan merupakan salah satu jurusan favorit di seluruh dunia. Selain karena prospek kerja yang menjanjikan, studi seni juga dapat mengasah kreativitas melalui eksplorasi seni.

Berikut adalah kampus jurusan seni terbaik di dunia berdasarkan peringkat QS World University 2022.

Royal College of London

Royal College of Art adalah universitas publik di London, Inggris. Lokasi kampusnya berada di South Kensington, Battersea, dan White City.

Menurut informasi, Royal College of London adalah satu-satunya universitas seni dan desain yang menyediakan pendidikan pascasarjana di Inggris. Royal College of London menawarkan gelar pascasarjana dalam seni dan desain untuk mahasiswa yang datang dari 60 negara lebih.

Tidak hanya mempelajari seni murni, Royal College of London juga menggunakan unsur seni dan menggabungkannya dengan kehebatan teknologi. Salah satunya adalah proyek berjudul ‘Third Thumb’ yang diciptakan Dani Clode untuk syarat kelulusan magisternya. Proyek ini merupakan penelitian tentang bagaimana otak beradaptasi dengan augmentasi robot.

University of the Arts London

Berada di peringkat kedua merupakan University of the Arts London yang berlokasi di Inggris. Universitas yang kerap disingkat UAL ini terdiri dari enam kampus dan 19.000 lebih mahasiswa dari penjuru dunia.

Banyak jurusan seni yang tersedia di University of the Arts London. Di antaranya, desain 3D dan desain produk, animasi dan film, arsitektur, desain interior hingga desain aksesoris, alas kaki dan perhiasan. Namun selain jurusan seni, UAL juga mempunyai jurusan bisnis, komunikasi dan bahasa.

The New School

Di peringkat tiga berdasarkan QS Ranking adalah The New School yang berada di New York, Amerika Serikat. Universitas ini merupakan universitas swasta yang didirikan tahun 1919 dengan nama The New School for Social Research dengan tujuan untuk kebebasan akademik bagi para pemikir inovatif.

The New School New York unggul di berbagai jurusan seninya, seperti seni visual dan menulis, studi desain, seni drama dan lainnya. Namun, universitas top ini juga menyediakan jurusan lain, seperti hubungan internasional, bisnis manajemen, studi lingkungan, komunikasi dan ilmu sosial.

Diolah dari berbagai sumber:

Almas Taqiyya/Litbang MPI