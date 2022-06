JAKARTA - Selain sebagai tujuan wisata, Singapura juga menjadi tujuan belajar bagi para mahasiswa internasional, termasuk Indonesia. Data milik pemerintah Singapura menyebut, ada sekitar 50 ribu mahasiswa asing yang belajar di negara itu.

Sebagian besar mahasiswa tersebut berasal dari Indonesia, Malaysia, India, China, Korea Selatan, dan Vietnam. Lantas, apa saja jurusan kuliah populer di Singapura? Berikut informasinya.

Teknik Mesin

Jurusan teknik mesin di Singapura memang kerap menjadi primadona bagi para calon mahasiswa. Baik mereka yang berasal dari dalam negeri maupun calon mahasiswa internasional. Salah satu universitas yang menawarkan jurusan ini adalah NUS atau National University of Singapore.

Universitas ini berdiri di tahun 1980 dan merupakan penggabungan antara 2 universitas bergengsi di Singapura, yakni Nanyang University dan University of Singapore. Setamatnya dari jurusan teknik mesin, para alumni tak perlu khawatir sulit mendapatkan kerja. Sebab, Singapura memiliki banyak perusahaan bergengsi dengan kualitas SDM yang sangat mumpuni.

Ilmu Komputer

Kemajuan teknologi membuat seseorang harus mampu menguasai sebagian besar perangkat elektronik. Tidak hanya berpaku pada telepon genggam, namun penguasaan komputer juga menjadi satu hal yang wajib dimiliki. Di negara maju seperti Singapura, mempelajari kemajuan teknologi terutama komputer merupakan pilihan yang tepat.

NUS lagi-lagi menjadi tujuan belajar calon mahasiswa untuk menuntut ilmu komputer. Selain kualitas pendidikan dan pengajarannya yang sangat mumpuni, biaya kuliah ilmu komputer di Singapura dirasa lebih terjangkau dibandingkan dengan negara lain, yakni Rp180 juta sampai Rp200 juta.

Manajemen

Jika ingin melanjutkan pendidikan ke Singapura, ada baiknya mempertimbangkan untuk memilih jurusan manajemen. Singapore Management University merupakan salah satu universitas kenamaan di Singapura yang banyak menjadi bidikan calon mahasiswa manajemen.

Meskipun didirikan pada tahun 2000 dan tergolong perguruan tinggi baru, namun kampus ini mampu menarik atensi lebih dari 7 ribu mahasiswa, baik di tingkat sarjana maupun pascasarjana.

Arsitektur

Satu lagi jurusan yang populer di Singapura adalah arsitektur. Banyak sekali bangunan atau gedung di Singapura yang menjadi ikon dan banyak mendapat penghargaan internasional. Contohnya adalah Merlion, patung berbentuk gabungan antara singa dan ikan. Ikon Singapura ini sudah sangat terkenal di seluruh dunia.

Bahkan, replikanya juga sudah dibuat di banyak negara. Ada pula apartemen The Interlace, bangunan megah nan unik yang mendapat penghargaan World Building of the Year 2015. Jika berhasil kuliah arsitektur di Singapura, sudah pasti akan mendapatkan kesempatan besar untuk mempelajari bangunan-bangunan tersebut.

*diolah dari berbagai sumber

Ajeng Wirachmi/Litbang MPI