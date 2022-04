JAKARTA - Lembaga pemeringkatan THE WUR atau Times Higher Education World University Rankings telah merilis peringkat perguruan tinggi dunia yang diukur dengan THE WUR by Subject 2022 atau dengan bidang keilmuan.

 (Baca juga: 10 PTN dengan Daya Tampung Jalur Mandiri Paling Banyak)

Indikator dari pemeringkatan ini adalah sitasi (citations), pendapatan industri (industry income), pandangan internasional (international outlook), riset (research) serta pengajaran (teaching).

Dibidang ilmu sosial, THE WUR by Subject 2022 melihat universitas yang dapat memimpin dibidang studi ilmu komunikasi dan media, politik, hubungan internasional, sosiologi dan geografi.

1. Universitas Indonesia

Peringkat dunia: 401–500

Total skor: 28.2–32.1

2. Universitas Airlangga

Peringkat dunia: 601+

Total skor: 9.5–24.3

3. Universitas Binus

Peringkat dunia: 601+

Total skor: 9.5–24.3

4. Universitas Brawijaya

Peringkat dunia: 601+

Total skor: 9.5–24.3

5. Universitas Diponegoro Peringkat dunia: 601+ Total skor: 9.5–24.3 6. Universitas Gadjah Mada Peringkat dunia: 601+ Total skor: 9.5–24.3 7. Universitas Padjadjaran Peringkat dunia: 601+ Total skor: 9.5–24.3