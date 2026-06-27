Profil dan Pendidikan Fatimah Azzahra, Wakil Ketua BEM UI yang Jadi Sorotan Usai Adu Argumen soal MBG

PROFIL dan pendidikan Fatimah Azzahra menarik diulas. Wakil ketua BEM Universitas Indonesia (UI) ini tengah jadi sorotan usai adu argument soal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam sebuah tersebut, Fatimah menyampaikan pandangan kritis terkait prioritas pembangunan yang kemudian viral di media sosial. Perdebatan itu membuat sosok Fatimah banyak diperbincangkan, terutama karena dianggap mampu menyampaikan argumen secara lugas dan terstruktur di ruang publik.

1. Profil Fatimah Azzahra

Fatimah menjadi perhatian setelah menanggapi pandangan terkait program MBG yang dinilai sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah. Dalam diskusi tersebut, ia menyoroti bahwa masih terdapat persoalan mendasar yang perlu diprioritaskan, seperti akses pendidikan dan infrastruktur dasar di sejumlah daerah.

Pernyataan itu kemudian ramai diperbincangkan dan menuai beragam respons dari publik di media sosial. Sosok Fatimah pun banjir pujian.

Di balik kekritisannya terhadap isu sosial, Fatimah Azzahra punya pendidikan yang menterng. Dia merupakan mahasiswa Program Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) angkatan 2023.

Fatimah menempuh pendidikan melalui jalur seleksi prestasi. Dia dikenal aktif dalam kegiatan akademik maupun organisasi kampus.

Sejak masuk UI, Fatimah aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan dan kepemimpinan. Pada 2025, ia tercatat pernah menjabat sebagai Head of 2nd Commission Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UI).

Selain itu, Fatimah juga terlibat dalam berbagai forum akademik dan kegiatan organisasi di lingkungan FKUI. Salah satunya kegiatan sosial dan diskusi ilmiah.