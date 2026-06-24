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Hari Kedua Liga Bintang Juara GTV di Kota Depok Meriah, Peserta Ungkap Kunci Lolos Babak Berikutnya

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |20:43 WIB
Hari Kedua Liga Bintang Juara GTV di Kota Depok Meriah, Peserta Ungkap Kunci Lolos Babak Berikutnya
Liga Bintang Juara
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DEPOK – Hari kedua kompetisi Liga Bintang Juara GTV di Kota Depok, Jawa Barat, berlangsung meriah. Antusiasme terlihat dari para siswa yang berasal dari 32 sekolah dasar yang ikut ambil bagian dalam ajang ini, Rabu (24/6/2026).

Sebanyak 32 tim tersebut merupakan mereka yang lolos dari babak ujian atau tes tulis pilihan ganda di hari pertama kemarin. Di hari kedua ini, mereka mengikuti ujian tahap dua berupa kompetisi cerdas cermat. Dari jumlah tersebut, nantinya akan dipilih 17 tim terbaik yang berhak melaju ke babak berikutnya yang akan digelar di Jakarta.

Kemeriahan hari kedua sudah terasa sejak pagi di SD Islam Al-Azhar 46 Depok, lokasi berlangsungnya kegiatan. Berbagai penampilan keterampilan dari siswa-siswi turut memeriahkan suasana sebelum kompetisi dimulai.

Salah satu peserta Liga Bintang Juara dari SD Muhammadiyah 01 Kukusan Depok, Muhammad Abidzar Al-Ghifari mengungkapkan beberapa pengalaman timnya saat mengikuti ajang tersebut. 

Ia mengakui, pada awal perlombaan timnya sempat mengalami kesulitan dalam menjawab sejumlah pertanyaan. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mampu bangkit dan mengumpulkan poin lebih banyak.

“Awalnya memang agak sedikit susah, tapi saat sudah pertengahan kami bisa mendapatkan poin yang lebih banyak,” kata Abidzar, Rabu (24/6/2026).

Abidzar menambahkan, kondisi mental menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi kompetisi. Setelah melewati fase awal yang menegangkan, dirinya merasa lebih tenang dan mampu mengendalikan situasi.

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Topik Artikel :
sekolah GTV Liga Bintang Juara
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