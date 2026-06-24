GTV Saring 17 Sekolah Terbaik dalam Liga Bintang Juara di Depok untuk Melaju ke Babak Utama

DEPOK – Deasy Yohana selaku Executive Producer GTV mengungkapkan, proses seleksi Liga Bintang Juara di Depok berlangsung ketat hingga menghasilkan 17 sekolah terbaik yang akan melaju ke babak berikutnya di Jakarta.

Menurut Deasy, pada hari pertama kompetisi diikuti oleh 86 sekolah dasar. Jumlah tersebut kemudian disaring menjadi 32 sekolah yang berlanjut ke tahap berikutnya.

“Di hari kedua ini kita masuk ke sesi cerdas cermat. Dari 86 sekolah di sesi pertama, kita mendapatkan 32 sekolah yang melaju ke sesi ini,” kata Deasy, Rabu (24/6/2026).

Dari sesi cerdas cermat tersebut, panitia kembali melakukan seleksi hingga menghasilkan 16 sekolah terbaik. Sementara itu, satu sekolah tambahan yakni SD Islam Al-Azhar 46 Depok mendapatkan golden ticket sebagai sekolah hub di Kota Depok.

“Jadi total ada 17 sekolah yang akan melaju ke tahap Jakarta,” jelas dia.