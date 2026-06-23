Profil dan Pendidikan Din Syamsuddin, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang Siap Jadi Penjamin Roy Suryo

PROFIL dan pendidikan Din Syamsuddin menarik diulas. Sebab, mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini siap jadi penjamin Roy Suryo.

Din Syamsuddin menyatakan kesiapannya menjadi penjamin bagi Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa yang berstatus tersangka, dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Saya bersedia menjadi penjamin kedua mereka agar tak ditahan," ujar Din saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu (20/6/2026).

Menurut Din, penahanan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa terkesan dipaksakan. Ia menilai perkara tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan pembuktian terkait keaslian ijazah yang dipersoalkan.

1. Profil Din Syamsuddin

Din Syamsuddin memiliki nama lengkap Muhammad Sirajuddin Syamsuddin. Ia lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada 31 Agustus 1958.

Selain aktif di Muhammadiyah, ia juga pernah berperan penting dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta berbagai forum dialog antaragama dunia. Dalam karier organisasinya, ia dikenal sebagai sosok yang aktif mendorong dialog lintas agama dan perdamaian dunia.

Din juga pernah memimpin Muhammadiyah selama dua periode. Momen itu terjadi pada 2005–2010 dan 2010–2015.