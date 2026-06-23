Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Profil dan Pendidikan Din Syamsuddin, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang Siap Jadi Penjamin Roy Suryo

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |19:03 WIB
Profil dan Pendidikan Din Syamsuddin, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang Siap Jadi Penjamin Roy Suryo
Din Syamsuddin. (Foto: Okezone)
A
A
A

PROFIL dan pendidikan Din Syamsuddin menarik diulas. Sebab, mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini siap jadi penjamin Roy Suryo.

Din Syamsuddin menyatakan kesiapannya menjadi penjamin bagi Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa yang berstatus tersangka, dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Din Syamsuddin Siap Jadi Penjamin Roy Suryo dan Dokter Tifa agar Tak Ditahan

"Saya bersedia menjadi penjamin kedua mereka agar tak ditahan," ujar Din saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu (20/6/2026).

Menurut Din, penahanan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa terkesan dipaksakan. Ia menilai perkara tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan pembuktian terkait keaslian ijazah yang dipersoalkan.

1. Profil Din Syamsuddin

Din Syamsuddin memiliki nama lengkap Muhammad Sirajuddin Syamsuddin. Ia lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada 31 Agustus 1958.

Selain aktif di Muhammadiyah, ia juga pernah berperan penting dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta berbagai forum dialog antaragama dunia. Dalam karier organisasinya, ia dikenal sebagai sosok yang aktif mendorong dialog lintas agama dan perdamaian dunia.

Din juga pernah memimpin Muhammadiyah selama dua periode. Momen itu terjadi pada 2005–2010 dan 2010–2015.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/65/3226069/roy_dan_tifa-WJMi_large.jpg
Adu Pendidikan Roy Suryo dengan Dokter Tifa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/65/3225903/adam_deni-jucs_large.jpg
Profil dan Pendidikan Adam Deni, Selebgram yang Ditangkap Usai Rusak Ruko dan Ancam Pegawai Pakai Airsoft Gun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/624/3225774/ruben_onsu_dan_sarwendah-gHun_large.jpg
Adu Pendidikan Ruben Onsu dengan Sarwendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/65/3225624/davina-sHQD_large.jpg
Profil dan Pendidikan Davina Karamoy, Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Penipuan Hanania Travel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/65/3225458/chelsie-YVvn_large.jpg
Profil dan Pendidikan Chelsie Monica, Pecatur Cantik Indonesia yang Kalahkan Magnus Carlsen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/65/3225055/pendidikan-gqEQ_large.jpg
Profil dan Pendidikan Agustina Arumsari, Juru Bicara BGN yang Baru
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement