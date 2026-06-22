Profil dan Pendidikan Adam Deni, Selebgram yang Ditangkap Usai Rusak Ruko dan Ancam Pegawai Pakai Airsoft Gun

Profil dan Pendidikan Adam Deni, Selebgram yang Ditangkap Usai Rusak Ruko dan Ancam Pegawai Pakai Airsoft Gun (Foto: Instagram)

JAKARTA - Nama Adam Deni Gearaka kembali menjadi sorotan setelah ditangkap oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara. Selebgram yang dikenal aktif di media sosial itu diduga terlibat dalam kasus perusakan sebuah ruko sekaligus melakukan intimidasi menggunakan airsoft gun.

Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Ruko Yummy Coin, Jalan Terusan Kelapa Hybrida, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, pada Rabu (17/6/2026) malam. Berdasarkan keterangan kepolisian, Adam Deni diduga mendatangi lokasi usaha milik korban dan memaksa masuk ke area ruko.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan, tersangka diduga melakukan sejumlah aksi perusakan yang mengakibatkan beberapa fasilitas mengalami kerusakan. Mulai dari papan reklame toko, kursi, fasilitas sanitasi, hingga dinding pembatas berbahan gypsum.

Tak hanya itu, Adam Deni juga diduga memperlihatkan senjata jenis airsoft gun kepada petugas keamanan yang berada di lokasi. Tindakan tersebut disebut dilakukan sebagai bentuk intimidasi agar keinginannya dipenuhi.

Kasus ini pun membuat publik kembali mencari tahu sosok Adam Deni, termasuk latar belakang pendidikan dan perjalanan kariernya.

Profil dan Pendidikan Adam Deni