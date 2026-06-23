Adu Pendidikan Roy Suryo dengan Dokter Tifa

JAKARTA - Nama Roy Suryo dan Dokter Tifa kembali menjadi sorotan publik setelah keduanya dibebaskan dari penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (22/6/2026). Kuasa hukum mereka, Refly Harun, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan sejak pagi hari dan permohonan tersebut dikabulkan oleh pihak kejaksaan.

Di tengah perhatian publik terhadap kasus yang menjerat keduanya, latar belakang pendidikan Roy Suryo dan Dokter Tifa juga menjadi perbincangan. Keduanya diketahui memiliki rekam jejak akademik yang cukup panjang di bidang masing-masing.

1. Roy Suryo

Roy Suryo memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu komunikasi. Ia menyelesaikan studi Sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada dan lulus pada 1991.

Selain pendidikan sarjana, Roy juga diketahui melanjutkan studi hingga jenjang doktoral. Ia pernah menunjukkan dokumen pendidikan mulai dari S1 hingga S3 yang diperoleh dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri Jakarta.

Dalam dunia akademik, Roy pernah berkiprah sebagai dosen di Jurusan Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada periode 1994–2004. Ia juga pernah menjadi dosen tamu pada Program Diploma Komunikasi Universitas Gadjah Mada.

2. Tifauzia Tyassuma