Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Adu Pendidikan Roy Suryo dengan Dokter Tifa

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |13:27 WIB
Adu Pendidikan Roy Suryo dengan Dokter Tifa
Adu Pendidikan Roy Suryo dengan Dokter Tifa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nama Roy Suryo dan Dokter Tifa kembali menjadi sorotan publik setelah keduanya dibebaskan dari penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (22/6/2026). Kuasa hukum mereka, Refly Harun, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan sejak pagi hari dan permohonan tersebut dikabulkan oleh pihak kejaksaan.

Di tengah perhatian publik terhadap kasus yang menjerat keduanya, latar belakang pendidikan Roy Suryo dan Dokter Tifa juga menjadi perbincangan. Keduanya diketahui memiliki rekam jejak akademik yang cukup panjang di bidang masing-masing.

1. Roy Suryo

Roy Suryo memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu komunikasi. Ia menyelesaikan studi Sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada dan lulus pada 1991.

Selain pendidikan sarjana, Roy juga diketahui melanjutkan studi hingga jenjang doktoral. Ia pernah menunjukkan dokumen pendidikan mulai dari S1 hingga S3 yang diperoleh dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri Jakarta.

Dalam dunia akademik, Roy pernah berkiprah sebagai dosen di Jurusan Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada periode 1994–2004. Ia juga pernah menjadi dosen tamu pada Program Diploma Komunikasi Universitas Gadjah Mada.

2. Tifauzia Tyassuma

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/65/3225903/adam_deni-jucs_large.jpg
Profil dan Pendidikan Adam Deni, Selebgram yang Ditangkap Usai Rusak Ruko dan Ancam Pegawai Pakai Airsoft Gun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/624/3225774/ruben_onsu_dan_sarwendah-gHun_large.jpg
Adu Pendidikan Ruben Onsu dengan Sarwendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/65/3225624/davina-sHQD_large.jpg
Profil dan Pendidikan Davina Karamoy, Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Penipuan Hanania Travel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/65/3225458/chelsie-YVvn_large.jpg
Profil dan Pendidikan Chelsie Monica, Pecatur Cantik Indonesia yang Kalahkan Magnus Carlsen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/65/3225055/pendidikan-gqEQ_large.jpg
Profil dan Pendidikan Agustina Arumsari, Juru Bicara BGN yang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/624/3225015/lionel_messi-vkPG_large.jpg
Profil dan Pendidikan Lionel Messi, Megabintang Timnas Argentina yang Cetak Hattrick di Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement