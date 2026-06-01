Locker Room Fun Futsal Genzone Talks School Take Over, Support dari Para Siswa Luar Biasa

SURAKARTA - Semangat kompetisi dan dukungan luar biasa dari para siswa mewarnai gelaran Locker Room Fun Futsal dalam rangkaian acara Genzone Talks School Take Over di SMAN 5 Surakarta (Smaliska), 22 Mei 2026. Tak hanya menjadi ajang unjuk kemampuan di lapangan, kegiatan ini juga berhasil menghadirkan atmosfer penuh sportivitas dan kebersamaan di kalangan pelajar.

Sebagai bagian dari program Genzone Talks School Take Over, Okezone sebagai Home of Futsal menghadirkan kompetisi futsal yang melibatkan para siswa. Sejak pertandingan dimulai, sorak-sorai dukungan dari teman-teman sekolah terus menggema di sekitar lapangan.

Para peserta tampil penuh semangat untuk memperebutkan gelar juara. Setiap pertandingan berlangsung sengit dengan aksi-aksi menarik yang berhasil mengundang antusiasme para penonton.

Tak hanya pemain yang menjadi pusat perhatian, para siswa yang hadir di pinggir lapangan juga menunjukkan dukungan luar biasa bagi tim favorit mereka. Yel-yel dan tepuk tangan terus terdengar sepanjang pertandingan, menciptakan suasana kompetisi yang meriah dan penuh energi positif.

Locker Room Fun Futsal menjadi wadah bagi para pelajar untuk mengembangkan kemampuan olahraga sekaligus menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, kerja sama tim, dan rasa percaya diri.