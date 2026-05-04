Pesan untuk Wisudawan Pascasarjana FT UGM: Tantangan Sebenarnya Muncul Setelah Lulus

YOGYAKARTA – Direktur PT Pertamina Marine Solutions, Dr. Dian Prama Irfani, hadir sebagai pembicara dalam acara Pelepasan Wisudawan Pascasarjana (S2 dan S3) Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (FT UGM). Dalam kesempatan tersebut, Irfani memberikan seminar motivasi kepada 194 wisudawan yang akan memasuki fase baru dalam perjalanan profesional mereka.

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Fakultas Teknik UGM, di antaranya Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Prof. Sugeng Sapto Surjono, Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja Sama Prof. Ir. Ali Awaludin, S.T., M.Eng., Ph.D., IPU, ACPE, Manajer Layanan Pengembangan Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Yani Rahmawati, serta Ketua Program Studi Magister Teknik Kimia Ir. Muhammad Mufti Azis, S.T., M.Sc., Ph.D., IPM.

Dalam seminar bertajuk “Dari Potensi ke Dampak”, Irfani menekankan bahwa tantangan utama setelah lulus bukan sekadar membuktikan kecerdasan, melainkan bagaimana mengubah pengetahuan menjadi dampak nyata di dunia kerja.

“Tantangan sebenarnya setelah lulus bukan membuktikan bahwa kita pintar, tetapi membuktikan bahwa kecerdasan kita mampu menciptakan dampak di tengah keterbatasan dunia nyata,” ujar Irfani.

Ia juga mengajak para wisudawan untuk merefleksikan perjalanan yang telah dilalui—mulai dari perjuangan akademik, dukungan keluarga, hingga pengorbanan personal—sebagai fondasi untuk melangkah ke tahap berikutnya.

Dalam pemaparannya, Irfani membagikan perjalanan kariernya yang tidak linear, termasuk berbagai keputusan yang tidak selalu tepat di awal. Ia menekankan pentingnya self-awareness sebagai kunci dalam menentukan arah karier.