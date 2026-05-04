Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pesan untuk Wisudawan Pascasarjana FT UGM: Tantangan Sebenarnya Muncul Setelah Lulus

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |20:19 WIB
Pesan untuk Wisudawan Pascasarjana FT UGM: Tantangan Sebenarnya Muncul Setelah Lulus
Dian Prama Irfani
A
A
A

YOGYAKARTA – Direktur PT Pertamina Marine Solutions, Dr. Dian Prama Irfani, hadir sebagai pembicara dalam acara Pelepasan Wisudawan Pascasarjana (S2 dan S3) Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (FT UGM). Dalam kesempatan tersebut, Irfani memberikan seminar motivasi kepada 194 wisudawan yang akan memasuki fase baru dalam perjalanan profesional mereka.

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Fakultas Teknik UGM, di antaranya Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Prof. Sugeng Sapto Surjono, Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja Sama Prof. Ir. Ali Awaludin, S.T., M.Eng., Ph.D., IPU, ACPE, Manajer Layanan Pengembangan Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Yani Rahmawati, serta Ketua Program Studi Magister Teknik Kimia Ir. Muhammad Mufti Azis, S.T., M.Sc., Ph.D., IPM.

Dalam seminar bertajuk “Dari Potensi ke Dampak”, Irfani menekankan bahwa tantangan utama setelah lulus bukan sekadar membuktikan kecerdasan, melainkan bagaimana mengubah pengetahuan menjadi dampak nyata di dunia kerja.

“Tantangan sebenarnya setelah lulus bukan membuktikan bahwa kita pintar, tetapi membuktikan bahwa kecerdasan kita mampu menciptakan dampak di tengah keterbatasan dunia nyata,” ujar Irfani. 

Ia juga mengajak para wisudawan untuk merefleksikan perjalanan yang telah dilalui—mulai dari perjuangan akademik, dukungan keluarga, hingga pengorbanan personal—sebagai fondasi untuk melangkah ke tahap berikutnya.

Dalam pemaparannya, Irfani membagikan perjalanan kariernya yang tidak linear, termasuk berbagai keputusan yang tidak selalu tepat di awal. Ia menekankan pentingnya self-awareness sebagai kunci dalam menentukan arah karier.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/65/3216124//ptn-ztT7_large.jpg
5 Jalur Masuk PTN 2026 Jika Tidak Lolos SNBP dan SNBT 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/65/3216088//kampus-oh9C_large.jpg
Cara Mudah Akses Latihan Soal UTBK SNBT 2026 Gratis di Okezone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/65/3215909//tiffney_tyara-VN5f_large.JPG
Mahasiswa UPH Buat Metode Deteksi Dini Penyakit Infeksi Berbasis Demam, Raih Juara di Pilmapres LLDIKTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/65/3215194//mnc_university-vKFJ_large.jpg
Mahasiswa MNC University Gelar D’Comfest 2026, Bahas Content, Communication, dan Entrepreneurship
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/65/3214922//mnc_university-I2fq_large.jpg
MNC University dan BPSDMI Kemenperin Teken MoU di PIDI 4.0, Perkuat SDM Industri Berbasis Digital dan Vokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/11/3214554//direktur_pln_terpilih_sebagai_anggota_mwa_ugm-DNCJ_large.jpeg
Direktur PLN Suroso Isnandar Terpilih Jadi Anggota MWA UGM 2026–2031
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement