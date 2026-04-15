HOME EDUKASI KAMPUS

Yuhelson Ditetapkan Jadi Guru Besar Kehormatan di Bidang Kepailitan Universitas Jayabaya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |20:35 WIB
Yuhelson Ditetapkan Jadi Guru Besar Kehormatan di Bidang Kepailitan Universitas Jayabaya
Penobatan Guru Besar Universitas Jayabaya
JAKARTA - Wakil Rektor IV Universitas Jayabaya, Prof. Harris Arthur Hedar, mengungkapkan rasa bangganya atas penetepan Sekjen Peradi Profesional Yuhelson sebagai Guru Besar Kehormatan di bidang hukum kepailitan Universitas Jayabaya. Menurut Prof Harris, Yuhelson merupakan Sekjen di organisasi advokat pertama dengan spesialisasi hukum kepailitan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Prof Harris usai Universitas Jayabaya resmi mengukuhkan Yuhelson sebagai Guru Besar Kehormatan di bidang hukum kepailitan, Rabu (15/4/2026). Prosesi digelar di Auditorium Prof. Dr. H. Moeslim Taher, Jakarta, dihadiri sejumlah pejabat tinggi mulai dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas hingga jajaran pimpinan DPR RI.

Acara ini juga dihadiri lengkap oleh jajaran Senat Akademik Jayabaya, termasuk Wakil Rektor I hingga IV. Deretan politisi Senayan seperti Ketua Komisi II M. Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi III Habiburokhman, hingga Ketua Baleg Bob Hasan juga tampak hadir di kursi undangan.

“Kami bangga atas keberhasilan beliau ya, satu-satunya Sekjen di dalam organisasi advokat yang profesor yang meraih dalam bidang kepailitan,” kata Prof Harris.

Lebih lanjut, Prof Harris mengatakan, bahwa pencapaian Yuhelson ini bukan sekadar gelar akademik biasa, melainkan prestasi prestisius bagi dunia advokat tanah air.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/65/3212517//mnc_university-F9sS_large.jpg
Wujud Kepedulian pada Calon Pemimpin, MNC University Guyur Pengurus Forum OSIS Jakarta Pusat dengan Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/65/3211930//utbk-WCPN_large.jpg
Gratis! Cara Daftar dan Ikut Tryout UTBK 2026 di Okezone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/65/3211267//sarjana-x3VG_large.jpg
Gelar Sarjana Saja Tak Cukup, Orangtua Mulai Fokus pada Kesiapan Karier Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/65/3210952//mnc_university-tMx2_large.jpg
Hadiri Musrenbang Jakarta Barat 2026, Rektor MNC University Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/65/3210887//telkom_university-YSI3_large.JPG
Info Beasiswa di Surabaya dan Cara Daftarnya, Bisa Dapat Pembiayaan 100%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/65/3210243//agatha-Ysob_large.jpg
Alasan Agatha Chelsea Pilih Kuliah di Harvard
