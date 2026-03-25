HOME EDUKASI SEKOLAH

Kisah 2 Pembalap Muda Indonesia Veda Ega Pratama dan Mario Aji, Ternyata Lulusan Astra Honda Racing School

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |13:31 WIB
JAKARTA - Kisah 2 Pembalap Muda Indonesia Veda Ega Pratama dan Mario Aji, Ternyata lulusan Astra Honda Racing School. Kiprah pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Surya Aji mencuri perhatian masyarakat. 

Veda Ega naik ke kelas dunia pada ajang Moto3 musim 2026 sedangkan Mario terjun di Moto2 2026 bersama Honda Team Asia. Veda diketahui mengasah kemampuannya di sekolah balap khusus atau private racing school, tempat para pembalap muda ditempa secara teknis dan mental sebelum masuk ke kompetisi level internasional. Pendidikan tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter dan konsistensinya di lintasan.

Kisah Veda Ega Pratama

Pada musim 2026, Veda resmi bergabung dengan Honda Team Asia untuk berlaga di ajang Moto3. Kesempatan ini menjadi langkah besar dalam kariernya, sekaligus mewujudkan impian masa kecilnya untuk tampil di kejuaraan dunia. Ia menjalani debutnya di Moto3 Thailand Grand Prix 2026 yang berlangsung di Chang International Circuit, Buriram, Thailand, pada 1 Maret 2026. Memulai balapan dari posisi kelima, Veda mampu bersaing di barisan depan dan sempat merangsek ke posisi tiga besar.
Meski akhirnya finis di urutan kelima, performa tersebut dinilai impresif untuk ukuran debutan berusia 17 tahun yang langsung beradaptasi dengan persaingan ketat di kelas dunia.

Saat menjalani musim balap di Eropa tahun lalu, Veda Ega Pratama tetap mendapatkan pendampingan pendidikan dari PT Astra Honda Motor (AHM). Program pembinaan tersebut memastikan karier balapnya tetap berjalan seiring dengan pendidikan formal. Selama berada di Spanyol, Veda tercatat mengikuti kegiatan sekolah secara langsung (tatap muka). Artinya, ia tetap wajib hadir di kelas seperti siswa pada umumnya, meski di tengah jadwal latihan dan kompetisi yang padat.

Kisah Mario Surya Aji

Mario Aji tercatat sebagai mahasiswa Prodi S-1 Manajemen Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) Unesa. ). Ia mengambil jurusan ini untuk memahami sisi bisnis dan manajemen dalam dunia olahraga, sembari tetap fokus pada karier balap. Sementara di pendidikan balap, Mario Aji adalah alumni Astra Honda Racing School (AHRS) (2016).

