Daftar 5 Sekolah Kedinasan Terbaik di Jabodetabek, Bisa Langsung Jadi PNS

Daftar 5 Sekolah Kedinasan Terbaik di Jabodetabek, Bisa Langsung Jadi PNS (Foto: Okezone)

JAKARTA – Daftar lima sekolah kedinasan terbaik di Jabodetabek yang lulusannya berpeluang langsung menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Minat masyarakat untuk mendaftar sekolah kedinasan terus meningkat setiap tahun karena lulusannya memiliki peluang besar diangkat sebagai aparatur sipil negara.

Di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), terdapat sejumlah sekolah kedinasan favorit yang menjadi incaran calon mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Berikut lima sekolah kedinasan terbaik di Jabodetabek beserta profil singkatnya.

1. Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN – Tangerang Selatan

PKN STAN merupakan sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang fokus mencetak tenaga profesional di bidang keuangan negara. Kampus ini menyelenggarakan pendidikan diploma dengan kurikulum yang terintegrasi dengan kebutuhan instansi pemerintah.

Alamat: Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan

Program studi:

D-IV Akuntansi Sektor Publik

D-IV Manajemen Keuangan Negara