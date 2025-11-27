Kepala LLDikti III: Perguruan Tinggi harus Berkolaborasi untuk Hasilkan Lulusan yang Kompeten

JAKARTA - Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III, Henri Togar Hasiholan Tambunan, menekankan pentingnya kolaborasi antar Perguruan Tinggi demi menciptakan lulusan yang kompeten.

Hal itu sebagaimana disampaikan di sela-sela Rakorda LLDikti III bertajuk 'Melangkah dalam Sinergi: Kolaborasi Strategis Perguruan Tinggi, Industri, dan Pemerintah untuk Transformasi Mutu dan Inovasi Kampus Berdampak', Kamis (27/11/2025).

"Memang suatu perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, maka tidak bisa dipisahkan, perguruan tinggi tersebut harus berkolaborasi, harus bekerja sama," kata Henri di lokasi.

Ia menjelaskan, kolaborasi tersebut bisa dalam bentuk penyusunan kurikulum, magang dan lain sebagainya. Menurutnya, perguruan tinggi tidak bisa bekerja sendiri dalam membuat hal tersebut.

"Mereka harus berkolaborasi baik dengan dunia usaha, terutama juga dengan pemerintah," ujarnya.