Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kepala LLDikti III: Perguruan Tinggi harus Berkolaborasi untuk Hasilkan Lulusan yang Kompeten

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |20:18 WIB
Kepala LLDikti III: Perguruan Tinggi harus Berkolaborasi untuk Hasilkan Lulusan yang Kompeten
Kepala LLdikti Henri Togar Hasiholan (Foto: IMG/Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III, Henri Togar Hasiholan Tambunan, menekankan pentingnya kolaborasi antar Perguruan Tinggi demi menciptakan lulusan yang kompeten. 

Hal itu sebagaimana disampaikan di sela-sela Rakorda LLDikti III bertajuk 'Melangkah dalam Sinergi: Kolaborasi Strategis Perguruan Tinggi, Industri, dan Pemerintah untuk Transformasi Mutu dan Inovasi Kampus Berdampak', Kamis (27/11/2025). 

"Memang suatu perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, maka tidak bisa dipisahkan, perguruan tinggi tersebut harus berkolaborasi, harus bekerja sama," kata Henri di lokasi. 

Ia menjelaskan, kolaborasi tersebut bisa dalam bentuk penyusunan kurikulum, magang dan lain sebagainya. Menurutnya, perguruan tinggi tidak bisa bekerja sendiri dalam membuat hal tersebut. 

"Mereka harus berkolaborasi baik dengan dunia usaha, terutama juga dengan pemerintah," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186352//mnc_univeristy-ijKZ_large.jpg
MNC University Komitmen Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Swasta di Rakorda LLDIKTI 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186351//wamensaintekdikti-YIvA_large.JPG
Rakorda LLDIKTI III, Wamendiktisaintek Fauzan Tekankan Perguruan Tinggi Berdampak pada Perkembangan Masyarakat-Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186158//juara_turnamen_biliar_mnc_sports_competition_2025-XrUf_large.jpg
2 Juara Biliar MNC Sports Competition 2025 Kompak Berharap Hadiah Lebih Besar di Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/43/3186103//pertandingan_biliar_di_mnc_sport_competition_2025_rampung_digelar-0ide_large.jpg
MNC Televisi Network dan MNC University Juara Cabor Biliar MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186082//mnc_univeristy-C8E0_large.jpg
MNC University Jadi Co-Host ICEBM 2025 di Singapura, Perkuat Jejaring Akademik Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186079//mnc_univeristy-FE2y_large.jpg
MNC University Jajaki Kerjasama Sertifikasi Profesi Marketing dengan IMA DKI Jakarta
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement