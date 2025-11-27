Rakorda LLDIKTI III, Wamendiktisaintek Fauzan Tekankan Perguruan Tinggi Berdampak pada Perkembangan Masyarakat-Ekonomi

JAKARTA - Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III menggelar rapat koordinasi daerah (rakorda) bertajuk 'Melangkah dalam Sinergi: Kolaborasi Strategis Perguruan Tinggi, Industri, dan Pemerintah untuk Transformasi Mutu dan Inovasi Kampus Berdampak', Kamis (27/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan.

"Saya kira event atau momen ini sangat bagus, memang sebagai organisasi besar yang dinamis, tentu tidak boleh meninggalkan apa yang disebut dengan konsolidasi," kata Fauzan saat ditemui di sela-sela acara.