Berikut Jadwal Pendaftaran KIP Kuliah 2026 Lengkap dengan Syarat dan Cara Buatnya

Berikut Jadwal Pendaftaran KIP Kuliah 2026 Lengkap dengan Syarat dan Cara Buatnya (Foto: Okezone)

JAKARTA – Berikut jadwal pendaftaran KIP Kuliah 2026 lengkap dengan syarat dan cara pembuatannya. KIP Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Berbeda dari beasiswa yang berfokus pada pemberian penghargaan atau dukungan dana kepada mereka yang berprestasi (lihat penjelasan Pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi), syarat prestasi pada KIP Kuliah digunakan untuk memastikan bahwa penerimanya benar-benar memiliki potensi dan kemauan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi.

Jika mengacu pada jadwal tahun 2025, berikut perkiraan tanggal penting pendaftaran dan penutupan Kartu Indonesia Pintar Kuliah tahun 2026:

Pendaftaran Akun Siswa KIP Kuliah dibuka 4 Februari 2026 hingga 23 November 2026

Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dibuka 4 Februari 2026 hingga 18 Februari 2026