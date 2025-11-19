Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Gerakan Cuci Tangan Cerdas Dorong Literasi Kesehatan Masyarakat

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |10:53 WIB
Gerakan Cuci Tangan Cerdas Dorong Literasi Kesehatan Masyarakat
Gerakan Cuci Tangan Cerdas Dorong Literasi Kesehatan Masyarakat (Foto: Shutterstock)
JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Budi Luhur melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat bertajuk Gerakan Cuci Tangan Cerdas di Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Program ini merupakan bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pendanaan tahun 2025 dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Program tersebut menggandeng dua mitra lokal, yakni Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pandeglang serta komunitas Konservasi Alam Bawah Laut. Kolaborasi ini ditujukan untuk mendorong inovasi teknologi, meningkatkan literasi kesehatan, dan mengoptimalkan potensi ekonomi dari sektor wisata laut di wilayah tersebut.

Kegiatan melibatkan tim dosen yang diketuai Arbi Cristional Lokananta, dengan anggota Rocky Prasetyo Jati dan Irawan. Selain itu, sekitar 20 mahasiswa dari BEM Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif, Fakultas Teknologi Informasi, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis turut berperan dalam pelaksanaan program.

Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa memberikan edukasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat, melatih warga membuat produk sabun lokal, memasang plang edukasi lingkungan, serta menciptakan alat cuci tangan otomatis untuk menunjang kebersihan masyarakat. Program ini juga menghasilkan produk turunan dari masyarakat, seperti sabun herbal ramah lingkungan yang dapat diproduksi secara berkelanjutan.

“Semoga program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sumberjaya dan bisa berkelanjutan, serta turut mendorong dampak ekonomi bagi warga sekitar,” ujar Ketua Pokdarwis Pandeglang, Hudan.

Melalui program ini, BEM Universitas Budi Luhur berharap peningkatan literasi kesehatan dan inovasi teknologi dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan serta pengembangan ekonomi wisata laut Pandeglang.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

