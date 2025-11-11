Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Momen Menegangkan Guru dan Siswa Bertaruh Nyawa Seberangi Sungai demi Sekolah di Halmahera

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |16:30 WIB
Momen Menegangkan Guru dan Siswa Bertaruh Nyawa Seberangi Sungai demi Sekolah di Halmahera
Momen Menegangkan Guru dan Siswa Bertaruh Nyawa Seberangi Sungai demi Sekolah di Halmahera (Foto: Facebook)
JAKARTA - Momen menegangkan guru dan siswa bertaruh nyawa seberangi sungai demi sekolah di Halmahera. Viral video di media sosial memperlihatkan beberapa siswa digendong menyeberangi sungai saat berangkat sekolah.

Potret ini membuat masyarakat miris dan geram terhadap pemerintah. Netizen menilai seharusnya pemerintah daerah tidak menutup mata dan membangun jembatan agar anak-anak lebih mudah ke sekolah.

Guru dan siswa-siswa sekolah dasar di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, terpaksa bertaruh nyawa menerjang derasnya arus sungai yang tengah banjir untuk bisa sampai ke sekolah.


Setiap hari, para siswa SD Negeri 240 Desa Bobo harus menyeberangi dua sungai yang kerap banjir, yakni Sungai Gosora dan Sungai Peda, saat pergi dan pulang sekolah. Dalam video yang beredar, terlihat satu per satu siswa digendong oleh guru dan warga setempat.

Video yang viral di media sosial ini pun menuai banyak komentar netizen. Banyak yang meminta pemerintah segera bergerak karena menyangkut nyawa guru dan para siswa.

“Apa Pemda Halmahera belum terima TKD/APBD dari Menkeu Sri Mulyani era Presiden Jokowi... tiap kelurahan ada kucuran dana kelurahan Rp1 miliar, bisa untuk tambah biaya bikin jembatan,” tulis akun Sid***.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)


