HOME EDUKASI SEKOLAH

Kisah Haru Zidan, Penyandang Disabilitas yang Diterima Kerja di Transjakarta Usai Berbincang dengan Pramono

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |09:22 WIB
Kisah Haru Zidan, Penyandang Disabilitas yang Diterima Kerja di Transjakarta Usai Berbincang dengan Pramono
Kisah Haru Zidan, Penyandang Disabilitas yang Diterima Kerja di Transjakarta Usai Berbincang dengan Pramono (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kisah haru Zidan, penyandang disabilitas yang diterima kerja di Transjakarta usai berbincang dengan Pramono. Penyandang disabilitas bernama Zidan (20) sempat viral usai diwawancara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam acara job fair.

Kini, ia telah resmi diterima di BUMD PT Transjakarta sebagai desainer grafis. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkap ratusan orang penyandang disabilitas bisa direkrut sebagai pekerja melalui bursa kerja (job fair) khusus disabilitas di Jakarta.

Termasuk Zidan (20) yang diterima bekerja di PT Transjakarta sebagai desainer grafis. "Jadi, Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan bursa kerja secara khusus untuk disabilitas. Sekarang ini, dari bursa kerja yang diadakan, sudah 150 orang yang bisa direkrut menjadi pekerja di Jakarta, termasuk Zidan," ucap Pramono di Kantor Transjakarta, Makassar, Jakarta Timur.

Ia menambahkan, untuk proses rekrutmen Zidan, dirinya mewawancarai secara langsung di bursa kerja khusus disabilitas di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Pramono secara tegas menyatakan ruang lebar diberikan agar tidak ada perbedaan atau diskriminasi di Jakarta.

Kisah Haru Zidan, Penyandang Disabilitas yang Diterima Kerja di Transjakarta Usai Berbincang dengan Pramono

