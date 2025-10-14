Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Jadi Dosen Praktisi, Robby Purba Targetkan Mahasiswanya Baca 1 Buku per 2 Minggu

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |23:11 WIB
Jadi Dosen Praktisi, Robby Purba Targetkan Mahasiswanya Baca 1 Buku per 2 Minggu
Dosen Praktisi, Robby Purba Targetkan Mahasiswanya Baca 1 Buku per 2 Minggu. (Foto : Mei Sada/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aktor sekaligus presenter Robby Purba kini menapaki babak baru dalam kariernya. Ia resmi bergabung sebagai dosen praktisi di MNC University (MNCU), menandai langkahnya masuk ke dunia akademik.

Robby mengaku antusias menjalani peran barunya dan senang melihat semangat mahasiswa baru MNCU. Ia berharap para mahasiswa yang datang dari berbagai daerah dapat menimba ilmu dengan baik dan mempersiapkan diri menjadi tenaga profesional yang unggul di dunia industri.

“Aku senang melihat excitement mereka. Banyak yang meninggalkan keluarganya di daerah demi masa depan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri,” ujar Robby saat ditemui pada hari kedua PKKMB MNC University di iNews Tower, Rabu (14/10/2025).

Sebagai dosen praktisi, Robby ingin menumbuhkan kembali minat literasi di kalangan mahasiswa, mengingat kecenderungan menurunnya budaya membaca di era digital. Ia bahkan memberi target agar setiap mahasiswa bisa menyelesaikan satu buku dalam dua minggu, baik buku akademik maupun bacaan umum yang mereka sukai.

“Aku berharap anak-anakku, mahasiswa yang aku didik nanti, bisa menyelesaikan satu buku setiap dua minggu. Buku apa saja, yang penting mereka mau membaca,” jelasnya.

 

Telusuri berita edukasi lainnya
