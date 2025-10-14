JAKARTA – Daftar PTS dengan Jurusan Teknik terbaik di Indonesia. Berikut adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memiliki Jurusan Teknik terbaik di Indonesia.
Daftar PTS ini bisa menjadi rujukan bagi kamu yang sedang mencari kampus dengan Jurusan Teknik. Ada beberapa PTS berkualitas di Indonesia yang memiliki Jurusan Teknik dengan reputasi baik.
1. Telkom University – Bandung
Peringkat Asia: #642
Peringkat Dunia: #1603
2. Bina Nusantara University (Binus) – Jakarta
Peringkat Asia: #749
Peringkat Dunia: #1807
3. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) – Bandung
Peringkat Asia: #863
Peringkat Dunia: #2007
4. Universitas Mercu Buana – Jakarta
Peringkat Asia: #1108
Peringkat Dunia: #2487
5. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) – Bantul
Peringkat Asia: #1256
Peringkat Dunia: #2786
6. Universitas Tarumanagara – Jakarta Barat
Peringkat Asia: #1267
Peringkat Dunia: #2815