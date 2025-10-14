Daftar PTS dengan Jurusan Teknik Terbaik di Indonesia 2025

Daftar PTS dengan Jurusan Teknik Terbaik di Indonesia 2025 (Foto: Freepik)

JAKARTA – Daftar PTS dengan Jurusan Teknik terbaik di Indonesia. Berikut adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memiliki Jurusan Teknik terbaik di Indonesia.

Daftar PTS ini bisa menjadi rujukan bagi kamu yang sedang mencari kampus dengan Jurusan Teknik. Ada beberapa PTS berkualitas di Indonesia yang memiliki Jurusan Teknik dengan reputasi baik.

Berikut adalah daftar 10 PTS dengan Jurusan Teknik terbaik di Indonesia versi EduRank 2025:

1. Telkom University – Bandung

Peringkat Asia: #642

Peringkat Dunia: #1603

2. Bina Nusantara University (Binus) – Jakarta

Peringkat Asia: #749

Peringkat Dunia: #1807

3. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) – Bandung

Peringkat Asia: #863

Peringkat Dunia: #2007

4. Universitas Mercu Buana – Jakarta

Peringkat Asia: #1108

Peringkat Dunia: #2487

5. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) – Bantul

Peringkat Asia: #1256

Peringkat Dunia: #2786

6. Universitas Tarumanagara – Jakarta Barat

Peringkat Asia: #1267

Peringkat Dunia: #2815