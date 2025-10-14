Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar PTS dengan Jurusan Teknik Terbaik di Indonesia 2025

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |09:02 WIB
Daftar PTS dengan Jurusan Teknik Terbaik di Indonesia 2025
Daftar PTS dengan Jurusan Teknik Terbaik di Indonesia 2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Daftar PTS dengan Jurusan Teknik terbaik di Indonesia. Berikut adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memiliki Jurusan Teknik terbaik di Indonesia.

Daftar PTS ini bisa menjadi rujukan bagi kamu yang sedang mencari kampus dengan Jurusan Teknik. Ada beberapa PTS berkualitas di Indonesia yang memiliki Jurusan Teknik dengan reputasi baik.

Berikut adalah daftar 10 PTS dengan Jurusan Teknik terbaik di Indonesia versi EduRank 2025:

1. Telkom University – Bandung
Peringkat Asia: #642
Peringkat Dunia: #1603

2. Bina Nusantara University (Binus) – Jakarta
Peringkat Asia: #749
Peringkat Dunia: #1807

3. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) – Bandung
Peringkat Asia: #863
Peringkat Dunia: #2007

4. Universitas Mercu Buana – Jakarta
Peringkat Asia: #1108
Peringkat Dunia: #2487

5. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) – Bantul
Peringkat Asia: #1256
Peringkat Dunia: #2786

6. Universitas Tarumanagara – Jakarta Barat
Peringkat Asia: #1267
Peringkat Dunia: #2815

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/65/3176193/kampus-6OHd_large.jpg
Daftar 10 PTS Terbaik di Indonesia 2025 Versi Times Higher Education
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/65/3043154/daftar-pts-yang-masih-buka-jalur-mandiri-hingga-agustus-2024-CJ8BIXci16.jpg
Daftar PTS yang Masih Buka Jalur Mandiri hingga Agustus 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/65/3030281/daftar-10-pts-yang-buka-beasiswa-pakai-nilai-utbk-2024-5xm6Pi5NqT.jpg
Daftar 10 PTS yang Buka Beasiswa Pakai Nilai UTBK 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/65/3023329/10-universitas-swasta-yang-resmi-buka-pendaftaran-pakai-nilai-utbk-2024-pUiJdt4ThT.jpg
10 Universitas Swasta yang Resmi Buka Pendaftaran Pakai Nilai UTBK 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/09/65/2952158/5-universitas-swasta-di-jakarta-yang-punya-jurusan-kedokteran-terbaik-pBYKr1zLLz.jpeg
5 Universitas Swasta di Jakarta yang Punya Jurusan Kedokteran Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/65/2871089/perguruan-tinggi-keagamaan-bakal-dikembangkan-jadi-institut-dan-universitas-jloGEMZNe2.jfif
Perguruan Tinggi Keagamaan Bakal Dikembangkan Jadi Institut dan Universitas
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement