Pembalap Moto2 dan Moto3 Edukasi Anak Sekolah Keselamatan Berkendara Sejak Dini

JAKARTA – Sejumlah pembalap Moto2 dan Moto3 melakukan edukasi terhadap 400 siswa dari 2 sekolah di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan diikuti Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), Alonso Lopez (Speed Up Racing), Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team), Tony Arbolino (Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 Team), serta Mario Aji, pembalap Indonesia dari Idemitsu Honda Team Asia.

Dalam kegiatan ini, para rider tidak hanya memperkenalkan dunia MotoGP™, tetapi juga menanamkan pentingnya keselamatan berkendara, penggunaan perlengkapan pelindung, serta etika berlalu lintas. Anak-anak diajak belajar sambil bermain melalui sesi interaktif, termasuk edukasi keselamatan lalu lintas bersama Satuan Polisi Lalu Lintas.

“Tujuannya bukan hanya memperkenalkan dunia MotoGP™, tetapi juga menanamkan kesadaran keselamatan berkendara sejak dini, memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta menginspirasi generasi muda untuk bermimpi besar melalui pendidikan dan pengalaman langsung bersama para pembalap dunia,” ujar Chairman MotoGP™ 2025, Troy Warokka, Minggu (5/10/2025).

Kepala Sekolah SDN Ngolang, Akhmad Mushlihuddin, mengaku bangga sekolahnya bisa dikunjungi pembalap internasional. “Kedatangan mereka menjadi inspirasi bagi murid dan guru kami bahwa untuk mencapai level dunia dibutuhkan kerja keras dan dedikasi tinggi,” katanya.

Sementara itu, pembalap Moto2 Indonesia Mario Aji menuturkan kegembiraannya bisa kembali hadir di Lombok. IndonesianGP Go To Schools digelar melalui kolaborasi InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) bersama Dorna.

“Saya senang bisa berbagi pengalaman dengan para santri di sini, semoga bisa menginspirasi mereka untuk berani bermimpi dan mengejarnya,” ungkapnya.

