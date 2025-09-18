Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang

Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang (Foto: Okezone)

JAKARTA – Ini pendidikan Komeng, komedian dan anggota DPD yang sebut tol di Jakarta sudah kemasukan kijang. Komedian sekaligus anggota DPD RI, Alfiansyah Bustami atau Komeng, kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya dalam rapat Komite II DPD RI bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/09/2025).

Dalam rapat tersebut, ia menyinggung soal hilangnya banyak kawasan hutan di Jakarta dengan gaya khasnya yang penuh humor.

“Jakarta sendiri seperti Utan Kayu dan Utan Panjang sudah tidak ada. Walaupun hewan sudah masuk ke tol, seperti kijang, dan kijang itu Kijang Innova ya,” ujar Komeng yang disambut tawa peserta rapat.

Riwayat Pendidikan Komeng

Melansir dari laman resmi MPR, Komeng tercatat menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tribuana Bekasi dan lulus pada 2018 dengan jurusan Manajemen. Skripsinya berjudul “Pengaruh Disiplin dan Pemberdayaan terhadap Profesionalisme Anggota Persatuan Seniman Komedi Indonesia Jawa Barat.”

Sebelum itu, Komeng sempat berkuliah di Akademi Bisnis Indonesia (ABA-ABI), meski tidak sampai tamat. Pada masa kuliah, ia pernah aktif sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat ABA-ABI di tahun 1990. Setelah beberapa kali berpindah kampus, ia akhirnya menyelesaikan studi sarjananya di STIE Tribuana.

Karier di Dunia Hiburan dan Politik

Dikenal luas sebagai komedian sejak era 1990-an, Komeng meniti karier di dunia hiburan melalui berbagai acara televisi. Ia juga aktif dalam organisasi seni sebagai bagian dari Persatuan Seniman Komedi Indonesia.

Pada Pemilu 2024, Komeng maju sebagai calon anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat. Namanya menjadi viral karena foto unik di surat suara yang memperlihatkan ekspresi matanya melotot. Foto tersebut berbeda dari kandidat lain dan justru menarik perhatian pemilih.