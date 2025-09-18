Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Kamis, 18 September 2025 |17:08 WIB
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ini pendidikan Komeng, komedian dan anggota DPD yang sebut tol di Jakarta sudah kemasukan kijang. Komedian sekaligus anggota DPD RI, Alfiansyah Bustami atau Komeng, kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya dalam rapat Komite II DPD RI bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/09/2025).

Dalam rapat tersebut, ia menyinggung soal hilangnya banyak kawasan hutan di Jakarta dengan gaya khasnya yang penuh humor.

“Jakarta sendiri seperti Utan Kayu dan Utan Panjang sudah tidak ada. Walaupun hewan sudah masuk ke tol, seperti kijang, dan kijang itu Kijang Innova ya,” ujar Komeng yang disambut tawa peserta rapat.

Riwayat Pendidikan Komeng

Melansir dari laman resmi MPR, Komeng tercatat menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tribuana Bekasi dan lulus pada 2018 dengan jurusan Manajemen. Skripsinya berjudul “Pengaruh Disiplin dan Pemberdayaan terhadap Profesionalisme Anggota Persatuan Seniman Komedi Indonesia Jawa Barat.”

Sebelum itu, Komeng sempat berkuliah di Akademi Bisnis Indonesia (ABA-ABI), meski tidak sampai tamat. Pada masa kuliah, ia pernah aktif sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat ABA-ABI di tahun 1990. Setelah beberapa kali berpindah kampus, ia akhirnya menyelesaikan studi sarjananya di STIE Tribuana.

Karier di Dunia Hiburan dan Politik

Dikenal luas sebagai komedian sejak era 1990-an, Komeng meniti karier di dunia hiburan melalui berbagai acara televisi. Ia juga aktif dalam organisasi seni sebagai bagian dari Persatuan Seniman Komedi Indonesia.

Pada Pemilu 2024, Komeng maju sebagai calon anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat. Namanya menjadi viral karena foto unik di surat suara yang memperlihatkan ekspresi matanya melotot. Foto tersebut berbeda dari kandidat lain dan justru menarik perhatian pemilih.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/65/3174865/pendidikan-K3EO_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan El Rumi dan Syifa Hadju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3173990/deddy_corbuzier-1bJq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Sabrina Chairunnisa, Istri Deddy Corbuzier yang Punya Program Beasiswa Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/65/3173793/valentino_rossi-xadF_large.jpg
Kisah Pembalap Valentino Rossi, Legenda MotoGP yang Tidak Kuliah Tapi Punya Gelar Kehormatan dari Universitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173220/riwayat_pendidikan-gJVq_large.jpg
Riwayat Pendidikan Dadan Hindayana, Kepala BGN yang Ternyata Ahli Serangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/65/3172513/leony-78A0_large.jpg
Riwayat Pendidikan Leony V H, Mantan Penyanyi Cilik yang Sentil Anggaran Kota Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/65/3172205/riwayat_pendidikan-AKEo_large.jpg
Riwayat Pendidikan Erin Taulany, Ternyata Lulusan Ilmu Komunikasi LSPR
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement