15 Contoh Majas Paradoks dan Pengertiannya

JAKARTA - 15 contoh majas paradoks dan pengertiannya. Dalam khazanah sastra, majas paradoks adalah salah satu gaya bahasa yang paling menarik dan sering digunakan untuk menciptakan efek dramatis. Majas ini menyajikan pernyataan yang tampak bertentangan dengan logika atau akal sehat, namun sebenarnya mengandung kebenaran atau makna yang mendalam.

Pada dasarnya, majas paradoks menggabungkan dua hal yang berlawanan dalam satu konteks untuk menggambarkan situasi atau perasaan yang kompleks dan penuh ironi. Penggunaan gaya bahasa ini sering kali berhasil membangkitkan pikiran pembaca, memaksa mereka untuk merenung dan melihat suatu gagasan dari sudut pandang yang berbeda.

Fungsi dan Tujuan Majas Paradoks

Penggunaan majas paradoks tidak hanya sekedar membuat kalimat menjadi indah, tetapi juga memiliki beberapa tujuan utama: