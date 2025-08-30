Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

15 Contoh Majas Paradoks dan Pengertiannya

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Minggu, 31 Agustus 2025 |06:44 WIB
15 Contoh Majas Paradoks dan Pengertiannya
15 Contoh Majas Paradoks dan Pengertiannya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 15 contoh majas paradoks dan pengertiannya. Dalam khazanah sastra, majas paradoks adalah salah satu gaya bahasa yang paling menarik dan sering digunakan untuk menciptakan efek dramatis. Majas ini menyajikan pernyataan yang tampak bertentangan dengan logika atau akal sehat, namun sebenarnya mengandung kebenaran atau makna yang mendalam.

Pada dasarnya, majas paradoks menggabungkan dua hal yang berlawanan dalam satu konteks untuk menggambarkan situasi atau perasaan yang kompleks dan penuh ironi. Penggunaan gaya bahasa ini sering kali berhasil membangkitkan pikiran pembaca, memaksa mereka untuk merenung dan melihat suatu gagasan dari sudut pandang yang berbeda.

Fungsi dan Tujuan Majas Paradoks

Penggunaan majas paradoks tidak hanya sekedar membuat kalimat menjadi indah, tetapi juga memiliki beberapa tujuan utama:

  • Majas ini memaksa pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan pemahaman konvensional mereka.
  • Paradoks menjadi cara efektif untuk menggambarkan situasi, perasaan, atau konsep yang sulit dijelaskan dengan pernyataan sederhana.
  • Pernyataan yang tidak logis dapat membuat pembaca terkejut, mendorong mereka untuk mencari makna tersembunyi.
  • Majas paradoks dapat digunakan untuk menyoroti kontradiksi atau ironi yang ada dalam kehidupan, seperti kebebasan yang bisa menjadi bentuk perbudakan.
 

