HOME EDUKASI SEKOLAH

4 Juta Anak Putus Sekolah, Apa Langkah Pemerintah?

Rahma Anhar , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |13:00 WIB
4 Juta Anak Putus Sekolah, Apa Langkah Pemerintah?
4 Juta Anak Putus Sekolah, Apa Langkah Pemerintah? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kabar kurang baik datang dari dunia pendidikan Indonesia. Lebih dari 4 juta anak usia sekolah termasuk dalam kategori Anak Putus Sekolah (APS), menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikdasmen Tatang Muttaqin menuturkan, sebanyak 9.391 siswa atau 0,19% dari total siswa, berasal dari jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

”Dari data tersebut sebanyak 9.391 atau setara 0,19 persen merupakan peserta didik SMK secara nasional dan ini merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, yakni di jenjang SD sebesar 0,16%, di jenjang SMA sebesar 0,13%, dan di jenjang SMP sebesar 0,12%, ” ujar Tatang dilansir dari laman Kemendikdasmen, Rabu (23/7/2025).

Menghadapi fenomena ini, Kemendikdasmen membuat Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). Para anak putus sekolah (APS) jenjang SMK sekarang memiliki kesempatan kedua untuk memperbaiki masa depan mereka.

"Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan bermutu, termasuk mereka yang putus sekolah karena berbagai sebab," papar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti.

 

