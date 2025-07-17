10 SMA Paling Berprestasi di Indonesia

JAKARTA - 10 SMA paling berprestasi di Indonesia. Menentukan sekolah menengah atas (SMA) terbaik bukan hanya soal nama besar, tapi juga prestasi yang sudah terbukti. Di Indonesia, beberapa SMA tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga non akademik. Berikut adalah 10 SMA paling berprestasi di Indonesia.



Berdasarkan data dari Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sejumlah SMA di Tanah Air berhasil mencatatkan pencapaian luar biasa. Mulai dari raihan medali olimpiade sains, teknologi, hingga kompetisi non-akademik.

Berikut daftar 10 SMA paling berprestasi menurut Puspresnas pada Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT), dikutip Minggu (20/7/2025).





1. SMA Trensaïns Muhammadiyah Sragen, Jawa Tengah

Total medali sebanyak 1.105.



2. SMA Pradita Dirgantara, Kabupaten Boyolali

Total medali sebanyak 928.



3. SMAN Unggulan M.H. Thamrin, Jakarta Timur

Total medali sebanyak 710.



4. SMA Negeri 3 Semarang

Total medali sebanyak 680.



5. SMA Negeri 1 Semarang

Total medali sebanyak 616.



6. SMAS Unggul Del, Toba

Total medali sebanyak 545.



7. SMA Negeri 2 Semarang

Total medali sebanyak 520.



8. SMA Negeri 8 Jakarta

Total medali sebanyak 500.



9. SMA NEGERI 3 Denpasar

Total medali sebanyak 477.



10. MAN 2 Malang

Total medali sebanyak 454.