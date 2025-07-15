Ini Link Resmi dan Cara Cek PIP kemdikbud.go.id 2025 Terbaru Lewat HP

Ini link resmi dan cara cek PIP kemdikbud.go.id 2025 terbaru lewat HP (Foto: techrepublic)

JAKARTA - Ini link resmi dan cara cek PIP kemdikbud.go.id 2025 terbaru lewat HP. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan pendidikan dari pemerintah berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

Program ini diharapkan pemerintah dalam mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan yang ingin mereka tempuh.

Pihak Yang berhak Mendapatkan PIP

Dalam poin yang tertera dari website pip.kemendikdasmen.go.id, dikutip Selasa (15/7/2025), inilah pihak-pihak yang berhak mendapatkan PIP, di antaranya:

- Peserta Didik pemegang KIP

- Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan

- Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera

- Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan

- Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam

- Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah

- Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah

- Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya