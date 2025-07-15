Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Link Resmi dan Cara Cek PIP kemdikbud.go.id 2025 Terbaru Lewat HP

Gilang Rian Syahputra , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |08:38 WIB
Ini Link Resmi dan Cara Cek PIP kemdikbud.go.id 2025 Terbaru Lewat HP
Ini link resmi dan cara cek PIP kemdikbud.go.id 2025 terbaru lewat HP (Foto: techrepublic)
A
A
A

JAKARTA - Ini link resmi dan cara cek PIP kemdikbud.go.id 2025 terbaru lewat HP. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan pendidikan dari pemerintah berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

Program ini diharapkan pemerintah dalam mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan yang ingin mereka tempuh. 

Pihak Yang berhak Mendapatkan PIP

Dalam poin yang tertera dari website pip.kemendikdasmen.go.id, dikutip Selasa (15/7/2025), inilah pihak-pihak yang berhak mendapatkan PIP, di antaranya:

- Peserta Didik pemegang KIP

- Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan

- Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera

- Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan

- Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam

- Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah

- Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah

- Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/624/3176999/pip-e6N0_large.jpg
Link Resmi dan Cek Status Penerima Bansos PIP Anak Sekolah Tahap Terakhir Cair Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/624/3173290/sekolah-pv1s_large.jpg
Cara Memperbaiki dan Mengatasi Rekening PIP yang Tidak Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/624/3169354/sekolah-Hjbo_large.jpg
Bantuan Dana PIP Berapa Kali Cair dalam Setahun? Simak Ketentuannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/624/3168590/kip-AsnS_large.jpg
Ini Syarat dan Cara Daftar KIP Kuliah Kemenag 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/65/3166942/pip-iGPl_large.jpg
Dana Bansos PIP September 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Cara Cek Penerimanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/624/3166146/pip-Mtks_large.jpg
Bolehkah Cek Bantuan PIP Tanpa NISN? Ini Jawabannya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement