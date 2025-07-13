Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mengulik Riwayat Pendidikan Taufik Hidayat, Juara Olimpiade yang Diangkat Jadi Komisaris PLN EPI

Muhammad Alfahrezy Rhomadon , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |13:35 WIB
Mengulik Riwayat Pendidikan Taufik Hidayat, Juara Olimpiade yang Diangkat Jadi Komisaris PLN EPI
Mengulik riwayat pendidikan Taufik Hidayat, juara olimpiade yang diangkat jadi komisaris PLN EPI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mengulik riwayat pendidikan Taufik Hidayat, juara olimpiade yang diangkat jadi komisaris PLN EPI. Taufik Hidayat dilantik menjadi seorang komisaris di PT PLN Energi Primer, anak perusaan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Taufik hidayat yang dikenal salah satu putra terbaik indonesia di cabang olahraga bulu tangkis kini Kembali lagi menjadi sorotan dikarenakan dia di lantik sebagai Komisaris PT PLN EPI.

Berikut ini adalah riwayat pendidikan dan profil Taufik Hidayat yang kini juga menjabat sebagai Wakin Menteri Olahraga. 

Riwayat Pendidikan Taufik Hidayat

Taufik Hidayat pernah belajar di SD Pangalengan 1, SMP 1 Pasundan 1, SMP Taman Siswa Bandung, dan SMA Taman Siswa Bandung. Setelah itu, dia melanjutkan kuliahnya di Universitas Tarumanegara.


Profil Taufik Hidayat

Taufik Hidayat lahir pada tanggal 10 Agustus 1981 di Bandung. Taufik Hidayat resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Wamenpora RI) oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mendampingi Menpora Dito Ariotedjo pada Kabinet Merah Putih, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. 

Perjalanan bulu tangkis Taufik Hidayat dimulai sejak usia belia di kota kelahirannya, Pangalengan, Bandung. Bakatnya yang menonjol membawanya bergabung dengan klub SGS Elektrik Bandung dan berlatih di bawah bimbingan pelatih legendaris Iie Sumirat. Sejak usia belia, Taufik Hidayat mulai bermain bulu tangkis di kota kelahirannya, Pangalengan, Bandung. Dia bergabung dengan klub SGS Elektrik Bandung karena bakat besarnya dan berlatih di bawah bimbingan pelatih terkenal Iie Sumirat. 

Dia sudah memenangkan yakni Asian Games Gold tahun 2006; Asia Badminton Championship, Sea Games, Asian Continental tahun 2007; Macau Open tahun 2008; US Open & India Open Championship tahun 2009; French Open Championship & Canada Open Championship tahun 2010; dan India Open Championship tahun 2011. Pada tahun 2013, dia resmi pensiun dari dunia bulu tangkis profesional dan sejak itu telah berkonsentrasi pada pembinaan atlet dengan mendirikan Taufik Hidayat Arena (THA).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/624/3176661/krisdayanti-4vRq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Krisdayanti, Diva Indonesia yang Ikut Kejuaraan Wushu Internasional di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/624/3176416/lesti-JCFn_large.jpg
Ini Pendidikan Lesti Kejora, Penyanyi Dangdut yang Umumkan Hamil Anak Ketiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/65/3175440/riwayat_pendidikan-AP6q_large.jpg
Riwayat Pendidikan Halim Kalla, Adik Jusuf Kalla yang Terseret Korupsi PLTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/65/3175388/kenny_austin-BQ71_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Kenny Austin, Pacar Amanda Manopo Ternyata Lulusan Teknik Mesin USU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/65/3175165/petenis-7hFa_large.jpg
Ini Pendidikan Petenis Cantik Aldila Sutjiadi, Peraih Predikat Summa Cum Laude Matematika Ekonomi dari University of Kentucky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/65/3174865/pendidikan-K3EO_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan El Rumi dan Syifa Hadju
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement