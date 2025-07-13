Nomor Registrasi Akta Kelahiran yang Mana? Ini Letak dan Contohnya

JAKARTA - Nomor registrasi akta kelahiran yang mana? ini letak dan contohnya. Nomor registarsi akta kelahiran merupakan salah satu informasi penting yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan adminsitrasi, seperti mendaftar sekolah, membuat e-KTP, kartu keluarga, sampai mengurus paspor.

Namun, masih banyak yang tidak tahu dimana letak nomor registrasi pada akta kelahiran. Banyak juga yang mengira nomor ini sama dengan Nomor Induk Kependudukan, karena keduanya adalah nomor identifikasi yang tercantum dalam dokumen kependudukan.

Akta kelahiran sendiri merupakan dokumen resmi yang mencatat peristiwa kelahiran sekaligus menjadi salah satu bentuk identitas awal sang anak. Dokumen ini membagikan berbagai informasi, seperti status kewarganegaraan, nomor akta, hingga waktu kelahiran sang anak.

Dimana Letak Nomor Registrasi Akta Kelahiran

Terdapat perbedaan letak antara format akta kelahiran lama dengan yang baru. Pada akta kelahiran versi lama, nomor registrasi bisa kalian temukan di bawah tulisan “kutipan Akta Kelahiran” yang berada di bagian atas dokumen. Lalu, pada versi terbaru, nomor registerasi tercantum setelah kalimat “Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor”.