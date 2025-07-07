Cara Daftar dan Ikut Seleksi Jadi Paskibraka Nasional 2025

Cara Daftar dan Ikut Seleksi Jadi Paskibraka Nasional 2025 (Foto: Setpres)

JAKARTA - Cara daftar dan ikut seleksi jadi Paskibraka Nasional 2025. Seleksi calon Paskibraka Nasional 2025 resmi dimulai. Sebagaimana diumumkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), pendaftaran sekarang dapat dilakukan secara online di situs web resmi paskibraka.bpip.go.id.

Tidak lebih dari 14 hari sebelum tahapan seleksi tingkat kabupaten/kota dimulai, calon peserta harus melakukan pendaftaran secara mandiri dengan mengunggah dokumen persyaratan dan mengisi data melalui aplikasi Transparansi Paskibraka. Inilah informasi lengkapnya yang telah dirangkum oleh Okezone, Senin (7/7/2025).

Persyaratan Umum Calon Paskibraka

Menurut Surat Edaran Resmi BPIP, calon peserta harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Pelajar kelas X SMA/SMK/sederajat dan WNI

2. Pada 17 Agustus 2025, berusia 16–18 tahun

3. Izin tertulis dari kepala sekolah dan orang tua/wali

4. Nilai rapor semester satu yang minimal dikategorikan sebagai "baik"

5. Tinggi ideal:

Putra: 170-180 cm

Putri : 165-175 cm

6. Berat badan proporsional (plus atau minus 5 kilogram dari berat ideal)

7. Tidak ada kaki rata atau kaki O/X lebih dari 5 cm, dan postur tubuh normal

8. Sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh faskes pemerintah)

9. Bersedia mematuhi semua aturan dan langkah-langkah proses seleksi

Semua dokumen, termasuk surat izin, surat pernyataan kesanggupan, dan surat sehat, diunggah dalam format digital.