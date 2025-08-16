5 Contoh Teks Doa Upacara 17 Agustus 2025 Penuh Makna

JAKARTA - 5 contoh teks doa upacara 17 Agustus 2025. Upacara bendera yang digelar setiap tanggal 17 Agustus merupakan momen sakral untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini, peringatan HUT ke-80 RI jatuh pada Minggu, 17 Agustus 2025. Salah satu bagian terpenting dari upacara ini adalah pembacaan doa, yang menjadi wujud rasa syukur atas kemerdekaan sekaligus permohonan agar bangsa Indonesia senantiasa diberikan kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan.

Berikut adalah lima contoh teks doa upacara 17 Agustus 2025 yang dapat dijadikan referensi, dengan makna yang mendalam dan relevan:

1. Doa untuk Persatuan dan Kemakmuran Bangsa

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Dengan penuh kerendahan hati, kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu.

Engkaulah Sang Pencipta alam semesta ini, Engkaulah Dzat yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepada-Mu kami berserah diri dan memohon pertolongan.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Rahim, Atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami kembali dapat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80.

Tambahkanlah curahan kasih sayang-Mu sebagai berkah bagi kami dalam mengisi kemerdekaan menuju negeri yang adil dan makmur di bawah ridha-Mu.

Ya Allah, Tuhan Maha Pemersatu, Jadikanlah peringatan ini sebagai momentum untuk merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa kami.

Jauhkanlah kami dari buruk sangka, percekcokan, perselisihan, dan perpecahan. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana, Perjalanan bangsa kami masih panjang.

Oleh karena itu, hindarkanlah kami dari fitnah dan marabahaya. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun negeri ini menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur, dan sejahtera.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengampun, Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, para pemimpin, dan para pejuang kami. Terimalah amal dan perjuangan mereka, karena Engkau Dzat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, Kabulkanlah permohonan dan doa kami, agar kami semua tergolong hamba-hamba-Mu yang beruntung.