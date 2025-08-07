Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Daftar 5 Bendera yang Dilarang Berkibar di Indonesia

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |20:22 WIB
Daftar 5 Bendera yang Dilarang Berkibar di Indonesia
Daftar 5 Bendera yang Dilarang Berkibar di Indonesia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Daftar lima bendera yang dilarang berkibar di Indonesia. Fenomena pengibaran bendera bajak laut Jolly Roger dari serial anime One Piece di media sosial menjelang Hari Kemerdekaan RI memicu perdebatan publik. Di tengah polemik tersebut, penting untuk diketahui bahwa ada sejumlah bendera lain yang secara hukum jelas dilarang untuk dikibarkan atau digunakan di Indonesia. Pelarangan ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan, ideologi, dan persatuan bangsa.

Berikut adalah daftar lima bendera yang dilarang berkibar di Indonesia:

1. Bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Pemerintah melarang pengibaran bendera GAM karena bendera ini dianggap sebagai simbol kelompok separatis yang menentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bendera ini memiliki latar belakang merah, dihiasi garis horizontal berwarna hitam dan putih, serta memiliki simbol bulan sabit dan bintang. Larangannya tertuang pada Pasal 24 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Pasal 107 KUHP tentang makar.

2. Bendera Republik Maluku Selatan (RMS)

Bendera RMS dilarang karena mewakili gerakan separatis yang ingin memisahkan Maluku dari Indonesia. Bendera ini memiliki latar belakang putih dengan empat garis horizontal berwarna merah, hijau, biru, dan kuning. Pengibaran bendera ini dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan Pasal 106 dan 107 KUHP tentang makar, serta Pasal 24 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

3. Bendera Bintang Kejora (OPM/Papua Merdeka)

Bendera Bintang Kejora adalah simbol perjuangan separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan termasuk dalam daftar yang dilarang. Desainnya terdiri dari latar belakang merah dengan bintang putih, serta garis horizontal biru-putih. Larangan ini diatur dalam Pasal 106 KUHP tentang makar dan Pasal 24 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/624/3163777/paskibraka-Viz8_large.jpg
Kisah Ketegaran Hati Kevin Silaban, Komandan Paskibraka Humbahas yang Tetap Kibarkan Merah Putih saat Ayah Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/65/3163341/paskibraka-Kx5n_large.jpg
Apa Perbedaan Paskibra dengan Paskibraka Jelang HUT RI ke-80?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/65/3163315/paskibraka-g1lA_large.jpg
Apa Saja Prospek Lulusan Paskibraka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/624/3163262/hut_ri-QO8Y_large.jpg
5 Contoh Teks Doa Upacara 17 Agustus 2025 Penuh Makna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/65/3163161/paskibra-e40T_large.png
Mengapa Paskibraka, Pengibar Bendera, dan Pembawa Baki Diumumkan 17 Agustus Pagi? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/624/3163151/paskibra-mxrp_large.jpg
Kenapa Formasi Paskibraka Pakai 17-8-45? Ternyata Ini Arti dan Sejarahnya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement