Kisah Ketegaran Hati Kevin Silaban, Komandan Paskibraka Humbahas yang Tetap Kibarkan Merah Putih saat Ayah Meninggal

JAKARTA – Kisah ketegaran hati Kevin Silaban, Komandan Paskibraka Humbahas yang tetap kibarkan Merah Putih saat Ayah meninggal. Kisah mengharukan datang dari Kecamatan Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Seorang pemuda bernama Kevin Silaban, yang dipercaya menjadi Komandan Paskibraka pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, harus menjalani tugas mulia di tengah duka mendalam.

Ayah Kevin, Ramot Silaban, meninggal dunia dua hari sebelum upacara bendera digelar. Menurut pihak keluarga, sebelum wafat, almarhum sempat mencium aroma bahan bakar yang memicu kambuhnya penyakit jantung. Ia tak mampu menahan paparan zat tersebut hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir.

Meski diliputi kesedihan, Kevin tetap menjalankan amanah sebagai pemimpin upacara dengan penuh tanggung jawab. Usai menuntaskan tugasnya di lapangan, ia langsung pulang ke rumah untuk melihat jenazah ayahnya. Tangis haru pun pecah saat ia menyaksikan sang ayah untuk terakhir kalinya.

Dalam penuturannya, Kevin mengungkapkan bahwa sang ayah selalu mendukungnya untuk bisa lolos menjadi Paskibraka. Doa itulah yang kini menjadi kenyataan.

“Sebelum saya pergi seleksi, bapak saya sudah mendoakan supaya saya bisa lolos, dan doa bapak saya dikabulkan,” ujarnya.