Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kenapa Formasi Paskibraka Pakai 17-8-45? Ternyata Ini Arti dan Sejarahnya

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Jum'at, 15 Agustus 2025 |20:16 WIB
Kenapa Formasi Paskibraka Pakai 17-8-45? Ternyata Ini Arti dan Sejarahnya
Kenapa Formasi Paskibraka Pakai 17-8-45? Ternyata Ini Arti dan Sejarahnya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa formasi Paskibraka pakai 17-8-45? Ternyata ini arti dan sejarahnya. Upacara 17 Agustus merupakan momen sakral bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengenang dan merayakan Hari Kemerdekaan. Salah satu elemen yang paling mencuri perhatian adalah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka. Dengan gerakan yang serasi dan formasi yang rapi, Paskibraka bukan hanya bertugas mengibarkan bendera, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa.

Tahukah Anda bahwa formasi Paskibraka yang ikonik ini memiliki makna sejarah yang sangat mendalam? Susunan 17–8–45 ternyata bukanlah sekadar jumlah anggota, melainkan representasi dari tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.

Sejarah di Balik Formasi Paskibraka

Formasi ini pertama kali digagas oleh Mayor (Laut) Husein Mutahar pada tahun 1946. Saat itu, ia ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk mempersiapkan upacara bendera di Istana Gedung Agung, Yogyakarta. Mutahar berinisiatif melibatkan pemuda dan pemudi dari berbagai daerah sebagai wujud persatuan dan komitmen generasi muda dalam menjaga kemerdekaan. Meskipun saat itu hanya lima pemuda yang dapat hadir, gagasan ini menjadi cikal bakal Paskibraka yang kita kenal sekarang.

Selain formasi 17–8–45, Mutahar juga merancang seragam Paskibraka yang terinspirasi dari pakaian Presiden Soekarno. Berkat dedikasinya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia.

Makna di Balik Setiap Angka

Formasi 17–8–45 dibagi menjadi tiga kelompok dengan tugas dan peran yang berbeda. Masing-masing kelompok memiliki makna filosofis yang mendalam:

Pasukan 17

Kelompok ini berada di barisan paling depan, bertindak sebagai pengiring dan pemandu. Angka 17 melambangkan tanggal kemerdekaan. Tugas utama mereka adalah memastikan seluruh pasukan bergerak dengan selaras dan khidmat. Pasukan 17 dipimpin oleh seorang Komandan Kelompok (DanPok) dan menjadi penentu irama gerakan seluruh upacara.

Pasukan 8

Berada di belakang Pasukan 17, kelompok ini merupakan inti dari prosesi. Angka 8 melambangkan bulan kemerdekaan (Agustus). Pasukan 8 terdiri dari delapan anggota yang bertugas membawa, mengibarkan, dan menurunkan bendera Merah Putih.

Tiga di antaranya adalah putra dengan peran sebagai pembentang, pengerek bendera, dan komandan. Sedangkan dua putri bertugas membawa baki bendera, baik bendera utama maupun cadangan, sebagai simbol kelembutan dan keanggunan. Untuk menjaga kelancaran prosesi, Pasukan 8 dikawal ketat oleh anggota TNI atau Polri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/624/3163777/paskibraka-Viz8_large.jpg
Kisah Ketegaran Hati Kevin Silaban, Komandan Paskibraka Humbahas yang Tetap Kibarkan Merah Putih saat Ayah Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/65/3163341/paskibraka-Kx5n_large.jpg
Apa Perbedaan Paskibra dengan Paskibraka Jelang HUT RI ke-80?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/65/3163315/paskibraka-g1lA_large.jpg
Apa Saja Prospek Lulusan Paskibraka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/624/3163262/hut_ri-QO8Y_large.jpg
5 Contoh Teks Doa Upacara 17 Agustus 2025 Penuh Makna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/65/3163161/paskibra-e40T_large.png
Mengapa Paskibraka, Pengibar Bendera, dan Pembawa Baki Diumumkan 17 Agustus Pagi? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/624/3161208/bendera-k9aE_large.jpg
Daftar 5 Bendera yang Dilarang Berkibar di Indonesia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement