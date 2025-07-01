Apakah Tinggi 150 Cm Bisa Masuk Sekolah Kedinasan?

Apakah Tinggi 150?Cm Bisa Masuk Sekolah Kedinasan? (Foto: Freepik)

JAKARTA - Apakah tinggi 150 cm bisa masuk sekolah kedinasan? Tinggi badan menjadi salah satu persyaratan di beberapa sekolah.

Di balik semangat dan cita-cita calon peserta, muncul pertanyaan yang tak jarang membuat bimbang apakah tinggi 150 cm bisa masuk sekolah kedinasan?

Tinggi badan menjadi salah satu syarat yang cukup penting, terutama karena sebagian besar sekolah kedinasan menyiapkan lulusannya untuk menjadi aparat negara di lapangan, yang menuntut kesiapan fisik dan postur tubuh tertentu. Namun, bukan berarti semua pintu tertutup bagi mereka yang memiliki tinggi badan 150 cm.

1. Syarat Tinggi Badan Umum Sekolah Kedinasan

Mayoritas sekolah kedinasan menetapkan syarat tinggi badan sebagai berikut:

* Pria: minimal 160 cm

* Wanita: minimal 150–155 cm

Syarat ini bukan hanya berlaku di satu atau dua sekolah, tapi hampir merata. Namun, ada pengecualian dan perbedaan antar instansi yang layak dicermati lebih dalam.