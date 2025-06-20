Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Artis dan Tokoh yang Dapat Beasiswa LPDP

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |21:04 WIB
Daftar Artis dan Tokoh yang Dapat Beasiswa LPDP
Daftar Artis dan Tokoh yang Dapat Beasiswa LPDP (Foto: Freepik)
JAKARTA - Daftar artis dan tokoh yang dapat beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP tidak hanya diminati oleh mahasiswa dari kalangan akademisi, namun juga berhasil diraih oleh sejumlah artis dan tokoh publik Indonesia.

Meskipun sering kali muncul perdebatan di masyarakat mengenai latar belakang sosial-ekonomi penerima, program ini tetap menjunjung tinggi asas meritokrasi dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat.

Berikut daftar artis dan tokoh yang dapat beasiswa LPDP:

1. Mutiara Annisa Baswedan

Salah satu nama yang baru-baru ini menjadi sorotan publik adalah Mutiara Annisa Baswedan, putri dari Anies Baswedan. Ia mendapat beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi magister di Harvard University, Amerika Serikat. Mutiara akan menempuh program Master of Education in Education Policy and Analysis yang berfokus pada kebijakan pendidikan.

2. Maudy Ayunda

Selain Mutiara, sejumlah figur publik dari industri hiburan juga tercatat sebagai penerima LPDP. Di antaranya adalah Maudy Ayunda, aktris sekaligus penyanyi yang pernah menempuh pendidikan di Oxford University. Ia kemudian menerima beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi di Stanford University, mengambil gelar ganda MBA dan MA di bidang pendidikan dan bisnis.

3. Tasya Kamila

Tasya Kamila, mantan penyanyi cilik yang kini aktif di bidang lingkungan dan pendidikan, juga termasuk dalam daftar penerima beasiswa LPDP. Ia meraih gelar Master of Public Administration dari Columbia University, Amerika Serikat, dengan dukungan penuh dari program beasiswa pemerintah tersebut.

 

Topik Artikel :
Artis LPDP Beasiswa LPDP beasiswa
