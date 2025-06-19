Riwayat Pendidikan dan Prestasi Mutiara, Putri Anies Baswedan yang Dapat Beasiswa LPDP ke Harvard University

JAKARTA - Riwayat pendidikan dan prestasi Mutiara, Putri Anies Baswedan yang mendapat beasiswa LPDP ke Harvard University. Mutiara Annisa Baswedan atau yang akrab disapa Tia, berhasil mengukir prestasi gemilang dengan meraih beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk melanjutkan studi ke Harvard University, Amerika Serikat.

Pencapaian ini tak hanya membanggakan keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Mutiara diketahui merupakan lulusan sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).

Selama menjalani masa studi, ia dikenal aktif dan berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun kegiatan sosial. Tia menyelesaikan pendidikan S1-nya dengan hasil yang memuaskan, memperkuat landasan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi di luar negeri.

Tak berhenti di situ, Mutiara melanjutkan studinya ke jenjang magister di University of Melbourne, Australia. Pengalaman akademik di luar negeri tersebut menjadi salah satu modal berharga yang mempersiapkannya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi di kampus bergengsi dunia, Harvard University.

Harvard University bukanlah kampus sembarangan. Seleksi masuknya sangat ketat dan hanya menerima kandidat terbaik dari seluruh dunia. Mutiara tak hanya berhasil lolos seleksi universitas, tetapi juga meraih beasiswa penuh dari LPDP, sebuah program beasiswa prestisius dari pemerintah Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Dalam proses seleksi LPDP, Mutiara harus melewati berbagai tahapan, mulai dari seleksi administrasi, tes bakat skolastik, hingga wawancara mendalam. Keberhasilannya membuktikan bahwa ia memiliki kapasitas, visi, dan komitmen yang kuat terhadap kontribusi masa depan bagi bangsa.

Selain unggul secara akademis, Mutiara juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Ia terlibat dalam berbagai organisasi mahasiswa dan komunitas yang berfokus pada isu-isu sosial serta pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan kepedulian dan kepemimpinan yang menjadi salah satu kriteria penting dalam penilaian LPDP.