Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan dan Prestasi Mutiara, Putri Anies Baswedan yang Dapat Beasiswa LPDP ke Harvard University

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |20:40 WIB
Riwayat Pendidikan dan Prestasi Mutiara, Putri Anies Baswedan yang Dapat Beasiswa LPDP ke Harvard University
Riwayat Pendidikan dan Prestasi Mutiara, Putri Anies Baswedan yang Dapat Beasiswa LPDP ke Harvard University (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Riwayat pendidikan dan prestasi Mutiara, Putri Anies Baswedan yang mendapat beasiswa LPDP ke Harvard University. Mutiara Annisa Baswedan atau yang akrab disapa Tia, berhasil mengukir prestasi gemilang dengan meraih beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk melanjutkan studi ke Harvard University, Amerika Serikat.

Pencapaian ini tak hanya membanggakan keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Mutiara diketahui merupakan lulusan sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).

Selama menjalani masa studi, ia dikenal aktif dan berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun kegiatan sosial. Tia menyelesaikan pendidikan S1-nya dengan hasil yang memuaskan, memperkuat landasan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi di luar negeri.

Tak berhenti di situ, Mutiara melanjutkan studinya ke jenjang magister di University of Melbourne, Australia. Pengalaman akademik di luar negeri tersebut menjadi salah satu modal berharga yang mempersiapkannya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi di kampus bergengsi dunia, Harvard University.

Harvard University bukanlah kampus sembarangan. Seleksi masuknya sangat ketat dan hanya menerima kandidat terbaik dari seluruh dunia. Mutiara tak hanya berhasil lolos seleksi universitas, tetapi juga meraih beasiswa penuh dari LPDP, sebuah program beasiswa prestisius dari pemerintah Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Dalam proses seleksi LPDP, Mutiara harus melewati berbagai tahapan, mulai dari seleksi administrasi, tes bakat skolastik, hingga wawancara mendalam. Keberhasilannya membuktikan bahwa ia memiliki kapasitas, visi, dan komitmen yang kuat terhadap kontribusi masa depan bagi bangsa.

Selain unggul secara akademis, Mutiara juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Ia terlibat dalam berbagai organisasi mahasiswa dan komunitas yang berfokus pada isu-isu sosial serta pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan kepedulian dan kepemimpinan yang menjadi salah satu kriteria penting dalam penilaian LPDP.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/65/3190963/ni_wayan-h6e2_large.jpeg
Profil dan Pendidikan Ni Wayan Malana, Atlet Skateboard Bali Berparas Eropa yang Raih Perak di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/65/3190878/ade_kuswara-nA58_large.jpg
Ini Pendidikan Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang Kena OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/65/3190859/dito-F6mJ_large.jpg
Riwayat Pendidikan Dito Ariotedjo, Mantan Menpora yang Resmi Digugat Cerai Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/65/3190741/rizki-xPDF_large.jpg
Profil dan Pendidikan Rizki Juniansyah, Lifter Indonesia yang Pecahkan Rekor Dunia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/65/3190516/riwayat_pendidikan-VaiP_large.jpg
Riwayat Pendidikan Uya Kuya yang Baru Lulus S2 Hukum, Tesisnya Bahas Penjarahan Rumah Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/65/3190512/davina-raZe_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Davina Karamoy yang Bantah Isu Dugaan Selingkuh dengan Eks Menpora
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement