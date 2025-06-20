Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Berapa IQ PM Israel Benjamin Netanyahu? Ternyata Lebih Tinggi dari Albert Einstein

Ameiliani Putri , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |20:28 WIB
Berapa IQ PM Israel Benjamin Netanyahu? Ternyata Lebih Tinggi dari Albert Einstein
Berapa IQ PM Israel Benjamin Netanyahu? Ternyata Lebih Tinggi dari Albert Einstein (Foto: Reuters)
JAKARTA – Berapa IQ PM Israel Benjamin Netanyahu? Ternyata lebih tinggi dari Albert Einstein. Beredar klaim yang menyebut bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memiliki IQ yang sangat tinggi bahkan disebut-sebut melebihi Albert Einstein.

Namun, apakah benar informasi ini?

Beberapa waktu lalu, sebuah artikel dari Business Insider sempat mencantumkan Netanyahu dalam daftar pemimpin dunia dengan IQ tertinggi, bahkan diklaim mencapai 180. Namun belakangan, peringkat tersebut dihapus karena dianggap tidak berdasarkan data ilmiah dan hanya bersumber dari estimasi tidak jelas.

IQ Benjamin Netanyahu

Situs CogniDNA, yang melakukan estimasi IQ berdasarkan konversi skor SAT, memperkirakan IQ Netanyahu berada di angka 144, dengan rentang 138–150. Meski tidak setinggi angka 180, ini tetap menempatkannya dalam kategori jenius atau sangat cerdas.

 

Halaman:
1 2
